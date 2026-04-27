Sigdo Koppers ve 2026 con optimismo ante repunte minero. En la mañana del lunes, Sigdo Koppers realizó su junta ordinaria de accionistas, instancia en la que, junto con destacar los resultados del año anterior, puso énfasis en las perspectivas de crecimiento para 2026, marcadas por una "mejor proyección para la minería y la industria, y por el avance de proyectos estratégicos en mercados clave".

Duro informe de asesores tributarios sobre el efecto de las últimas reformas en el país. Académicos y asesores tributarios profundizan en un nuevo estudio que será presentado ante expertos y autoridades del Ministerio de Hacienda en un seminario este martes en el Colegio de Contadores. El documento elaborado por la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit), titulado "Reforma al sistema tributario y la necesidad de reestablecer la competitividad fiscal y el crecimiento económico" plantea diez puntos clave que, en visión de los autores, empujan la necesidad de llevar adelante una reforma al sistema impositivo del país.

Cómo inicia el dólar la semana. La firmeza de los precios energéticos no ha sido suficiente como para impedir una ola internacional de ventas de dólares, por lo que a esta hora la divisa se cotiza en los $ 894,71 lo que implica una caída de $ 0,70 respecto al cierre del viernes. En tanto, el petróleo Brent avanzaba 2,9% a US$ 108 y el cobre Comex retrocedía 0,4% a US$ 6,06 por libra.