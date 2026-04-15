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Lo que debes saber a esta hora de la tarde

Deuda neta estatal en máximo histórico + Avanza compra de Banmédica + Dólar plano

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 15:03 hrs.

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<p>Lo que debes saber a esta hora de la tarde</p>

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