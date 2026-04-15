Otra señal de la caída de los ahorros del Fisco. En uno de los últimos datos actualizados por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), a través del Informe de Estadísticas de la Deuda Pública del cierre del año pasado, el Ejecutivo da cuenta de que la deuda neta del aparato estatal alcanzó un máximo no visto desde 1990, al ubicarse en un 26,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto implica un alza de 0,6 punto porcentual (pp.) en comparación a lo registrado al último mes del 2024.

Grupo Patria y Linzor Capital avanzan en compra de Empresas Banmédica tras luz verde de la FNE. La adquisición de Empresas Banmédica por parte de la brasileña Grupo Patria avanzó un paso clave, luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobara la operación sin condiciones. La transacción se remonta a diciembre pasado, cuando la gestora de fondos brasileña -controladora de Moneda Asset Management- se impuso en el proceso de venta liderado por la estadounidense UnitedHealth Group (UHG), dejando en el camino a otros interesados.

La incertidumbre del dólar. Ante el eventual regreso de las conversaciones para terminar con la guerra de Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 885,62 lo que implica una caída de $ 0,91 respecto al cierre del martes. Y el cobre rondaba los US$ 6,15 por libra sin mayores sobresaltos. En el mercado energético, el petróleo Brent transaba apenas con variación cerca de US$ 95 por barril.