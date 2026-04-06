Centroizquierda articula estrategia para enfrentar el proyecto misceláneo de Kast

Tras reunirse con un grupo de economistas del progresismo, en las filas opositoras existen dudas acerca de la constitucionalidad de la iniciativa.

Ad portas del eventual ingreso del proyecto de “reconstrucción nacional” el autobautizado Comité Unido de la Oposición en el Senado -que congrega a la Democracia Cristiana (DC), el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) e Independiente- inició este lunes un ciclo de conversaciones con un “diálogo político-técnico” con economistas del progresismo, para intercambiar visiones sobre las iniciativas legislativas en materia económica y fortalecer una mirada común de toda la oposición. A la cita también fueron invitados los demás comités opositores.

En la sede del Congreso en Santiago y en alrededor de dos horas, desde las 11:30 de la mañana, los economistas Roberto Zahler, Luis Eduardo Escobar –exjefe del equipo económico de la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC)-, Rodrigo Wagner-excoordinador del Mepco- y Ricardo Solari e Ignacio Silva, abordaron el escenario económico de nuestro país y lo que viene con los proyectos clave del Gobierno.

La cita, organizada por los senadores Yasna Provoste (DC) y los comunistas Claudia Pascual y Daniel Núñez,, en áreas como las rebajas tributarias y la inmigración irregular, entre otros temas de actualidad.

De hecho, algo en lo que confluyen los senadores de oposición es en su preocupación por los efectos sociales de la fuerte presión inflacionaria que, a juicio del sector, afectará al país post “bencinazo”. Ya que por información que les han proporcionado técnicos del sector, el alza del costo de la vida podría llegar hasta el 40% para las familias de clase media.

De ahí que ante el impacto por una menor actividad económica, un paquete de apoyos “insuficiente” y el envío del proyecto “misceláneo”, que incluye rebaja del impuesto de primera categoría, según la centroizquierda pueden profundizar la compleja situación fiscal. Y estas son algunas de las inquietudes que abordaron con los economistas invitados al encuentro.

Estrategia

La de este lunes es la primera reunión en el contexto de analizar el proyecto misceláneo. Habrá una segunda luego de que la iniciativa ingrese a trámite, según explicó a DF el senador Núñez, quien indicó además que, en el marco del encuentro –en el que expuso Wagner y entregó una serie de cifras- se llegó a un diagnóstico bastante compartido acerca de que en lo formal existen dudas de que el proyecto sea constitucional. Ello, porque las ideas matrices de los proyectos de ley deben ir en la misma dirección del conjunto de las propuestas que lo componen y un cambio estructural en materia tributaria, como es la reintegración del sistema y la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%, no comparten esta idea matriz.

También existe consenso en torno a que si esta rebaja es aprobada por el Congreso, el Fisco recaudaría US$ 1.500 millones menos al año, incluso incorporando en la metodología de cálculo cosas como el crecimiento económico. Lo que provocaría un “desfinanciamiento estructural del Estado”, piensan en las filas opositoras.

Además, coincidieron -a partir de la información de los economistas-en que el alza de los combustibles a raíz de los cambios al Mepco, tendrá impacto en la inflación, generando una “emergencia” económica y social.

A partir del consenso en esas materias, la estrategia acordada por la oposición, sin conocer aún el contenido real y concreto del proyecto, es exigir que se separen las medidas destinadas a la reconstrucción, que son transitorias, de los cambios tributarios, destacando la “paradoja” de que se rebajen impuestos, cuando está en una situación crítica.

Mientras que la senadora Provoste explicó que en estos encuentros se busca generar una visión compartida por toda la oposición respecto de las iniciativas del Gobierno y cómo enriquecerlas, “pero sobre todo cómo defender a la ciudadanía”. Es por ello que en la cita se abordó, entre otras materias, el impacto que tendrá el alza de los combustibles en las familias y en la inflación.

En este contexto, el senador Ibáñez calificó como “muy provechoso” la cita con los economistas de centroizquierda, particularmente de cara al proyecto misceláneo que aún es desconocido para la oposición y que si bien “habrá que analizarlo en su mérito”, el parlamentario opositor advirtió que “las respuestas al déficit fiscal no pasan sólo por rebaja de impuesto a las grandes corporaciones”, sino que “hay muchas medidas que se toman, justamente, para tratar con equidad entre los que más y menos tienen de la población, este tipo de agujeros fiscales”.