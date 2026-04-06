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Centroizquierda articula estrategia para enfrentar el proyecto misceláneo de Kast

Tras reunirse con un grupo de economistas del progresismo, en las filas opositoras existen dudas acerca de la constitucionalidad de la iniciativa.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 17:45 hrs.

Senado Senadores Presidente José Antonio Kast gobierno Oposición Proyecto de ley reforma tributaria DC Partido Comunista Frente Amplio Claudia Rivas
<p>Centroizquierda articula estrategia para enfrentar el proyecto misceláneo de Kast</p>

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