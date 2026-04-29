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Jaime Mulet (FRVS) alerta que invariabilidad tributaria “viola el mandato presidencial de cuatro años, salvo que se haga a través de una reforma constitucional”

El diputado adelanta que “en particular, así como está, yo no estoy dispuesto a apoyar este artículo”, como parte del proyecto de reconstrucción del gobierno.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 10:12 hrs.

Cámara de Diputados gobierno Proyecto de ley reforma tributaria Hacienda Claudia Rivas
<p>Diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara. (Foto: Aton Chile)</p>

Diputado Jaime Mulet (FRVS), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara. (Foto: Aton Chile)

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