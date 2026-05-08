Proyecto de reactivación económica: Hacienda sigue intentado amarrar votos de la DC y el PDG para asegurar su aprobación en Sala

“Me preguntaron qué pasa si la ley no pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque existe la gestión y también están los decretos”, fue la frase del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que profundizó el debate respecto del proyecto de reactivación económica y que enardeció a las filas opositoras, ya que las palabras del secretario de Estado precedieron su llega a la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde pocos minutos después se votaría la iniciativa.

Eso ocurría este jueves en la sede del Congreso en Santiago, pero antes Quiroz había realizado otra gestión importante. El ministro se reunió con el fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cita que estaba programada con anticipación, pero que a la altura de concretarse ya había modificado su objetivo: el líder de la colectividad asumiría directamente la negociación con el Ejecutivo a fin de acercar posturas sobre el proyecto paralelo que provocó el rompimiento entre el Ejecutivo y la bancada.

Pese a la desafortunada frase del ministro Quiroz, con la que sólo consiguió aumentar la profundidad de las diferencias con un sector de la oposición, el gobierno acrecentó sus esfuerzos por recomponer el acuerdo con el PDG o llegar a algo concreto con la Democracia Cristiana. De hecho, este jueves, las señales de ambos partidos sorprendieron, llegada la votación de la idea de legislar. La DC, que no había logrado la unanimidad de la bancada para rechazar o aprobar en general, por lo que dio señales de que se abstendría, se sumó al rechazo; en cambio, el PDG que había anunciado rechazo a última hora del miércoles, terminó absteniéndose.

La bancada que integra la hermana del fundador del partido, Zandra Parisi, hizo un cambio de última hora, de manera que la parlamentaria –que no integra la Comisión de Hacienda- reemplazara en la instancia al representante permanente del PDG, el jefe de bancada Juan Marcelo Valenzuela, y fue ella la encargada de votar abstención, lo que se interpretó como una señal de que la colectividad no asumirá una postura radical –como la anunciada la noche anterior por Valenzuela de rechazar el proyecto- hasta que las negociaciones con el Ejecutivo se cierren definitivamente, decisión que, por lo visto, no tomará la bancada –reflexionan en la tienda-, sino el propio Parisi.

Avanzar en una agenda

En ese contexto, los intentos de Hacienda por sellar un acuerdo duradero ya sea con el PDG o con la DC no cejarán hasta la votación en Sala, porque el paso de la iniciativa por las tres comisiones –Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo de la Cámara- está asegurado, pues en todas el oficialismo es clara mayoría. Y para ello sigue trabajando.

Tanto es así que esta tarde se reunirán el equipo armado por Hacienda para negociar con la DC, liderado por el exdiputado UDI Felipe Donoso, con el de la colectividad, integrado por los expertos Alfredo Ugarte, Rodrigo Reyes y Sergio Albuquerque. En esta ocasión, se analizarán temas relacionados con la agricultura, medidas que pidió el falangismo en el documento entregado a Hacienda el pasado lunes 04 de mayo; pero estas reuniones continuarán la próxima semana y ahí se profundizará en propuestas que tocan directamente el proyecto de reactivación económica, explicó Díaz a Diario Financiero.

El PDG, en tanto, haría lo propio este sábado, día que un equipo de Hacienda se reuniría, por zoom, con representantes del partido, donde esperan se corrija la propuesta original del Ejecutivo, sobre la devolución del IVA, de manera que se acerque más a lo planteado por el PDG y haga posible la aprobación en general de la iniciativa. Aunque durante este viernes la idea ha comenzado relativizarse desde el partido, pues si bien en eso se habría quedado en la cota entre Parisi y Quiroz, hasta ahora, nadie del ministerio habría contactado a los equipos técnicos del PDG.