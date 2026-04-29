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El Consejo Fiscal entrega recomendaciones para perfeccionar la regla que rige el gasto del sector público

Las sugerencias del organismo se centran en el ajuste cíclico de los ingresos que percibe el Fisco por la mayor o menor actividad económica.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 16:58 hrs.

Sebastian Valdenegro CFA presupuesto Hacienda
<p>El Consejo Fiscal entrega recomendaciones para perfeccionar la regla que rige el gasto del sector público</p>

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