El Consejo Fiscal entrega recomendaciones para perfeccionar la regla que rige el gasto del sector público

Las sugerencias del organismo se centran en el ajuste cíclico de los ingresos que percibe el Fisco por la mayor o menor actividad económica.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entregó este miércoles nuevas recomendaciones para realizar modificaciones a la regla fiscal que rige el espacio de gasto del sector público.

La entidad publicó en esta jornada el reporte "Propuestas metodológicas para los ajustes cíclicos de la regla fiscal", en el que analiza el funcionamiento del cálculo del balance estructural (BE).

En el texto, el organismo concluye que la metodología vigente presenta "limitaciones que pueden inducir al balance estructural a sobrerreaccionar a supuestos metodológicos, afectando su rol en la conducción de la política fiscal y en la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Además, el CFA señala que las metas de BE deben enmarcarse en una trayectoria proyectada de la deuda pública consistente con su nivel prudente.

En ese marco, “factores cíclicos pueden empujar la deuda por sobre dicho umbral, aun cuando se cumpla la meta de BE, sin que ello configure necesariamente una situación excepcional que justifique la activación de una cláusula de escape. En tales casos, se genera una tensión entre el cumplimiento de la meta de BE y la evolución de la deuda pública respecto de su nivel prudente”, indica el documento.

Por ello, el CFA subraya la importancia de abordar oportunamente los espacios de perfeccionamiento que puedan existir en la adecuada medición de los ajustes cíclicos.

Foco en la minería

Respecto al ajuste cíclico minero, el Consejo identifica debilidades. Entre ellas, señala la omisión de costos en el cálculo para la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la complejidad de la metodología en el caso de la minería privada y los problemas de replicabilidad.

En ese sentido, el CFA propone que se utilice una metodología basada en estimaciones de ingresos fiscales, que incorpora implícitamente los costos de producción. Así, el Consejo detalla que esto permite simplificar el cálculo, y mejorar su precisión y transparencia.

En cuanto al ajuste cíclico no minero, el CFA observa que el Filtro Multivariado Semiestructural (FMV), a diferencia de la metodología anterior basada en función de producción y filtro univariado, ha mostrado preliminarmente un buen desempeño en mitigar el sesgo en la brecha del Producto desde 2022, lo que se valora positivamente.

No obstante, el Consejo estima necesario evaluar su robustez y especificación, incluyendo el empalme considerado en su metodología y la necesidad de evitar distorsiones derivadas de revisiones estadísticas.