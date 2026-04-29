Fitch mira con buenos ojos plan de reactivación del gobierno, pero muestra cautela frente a su impacto fiscal

El director soberano en la agencia, Jordy Juvera, advirtió que "el costo fiscal parece ser mayor de lo previsto”.

La agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings se refirió durante la mañana de este miércoles al plan de reconstrucción y reactivación presentado por el Ejecutivo la semana pasada.

En un webinar, la firma -que mantiene con nota A- y perspectiva estable la calificación soberana de Chile- apoyó la iniciativa, pero mostró cautela respecto a su impacto fiscal.

El director soberano en Fitch Ratings, Jordy Juvera, señaló que se tendrá que reevaluar el posible impacto en las cuentas públicas una vez que se apruebe, sin embargo mostró algunas preocupaciones.

“Un aspecto importante a tener en cuenta es que el costo fiscal parece ser mayor de lo previsto”, advirtió, agregando que “una de las estimaciones que resulta algo preocupante es que el costo fiscal del proyecto de ley ómnibus podría alcanzar un máximo de un 0,7% del PIB anual, suponiendo que no haya impacto en el PIB. Así que, básicamente, este proyecto de ley depende en gran medida de la aceleración del crecimiento económico con una financiación adecuada”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Así, explicó que de aplicarse plenamente -y considerando que la reducción del impuesto corporativo sea gradual-, el costo fiscal para el primer año sería del 0,2% del Producto. De sumarse el recorte del gasto en un 3%, lo que supone US$ 6.000 millones en 18 meses, “podríamos decir que, probablemente, durante este año podría haber una reducción del 0,8% del PIB”.

“Por lo tanto, probablemente un efecto neto de entre el 0,5% y el 0,6 % del PIB, dependiendo del resultado final”.

Por lo que aseguró que “no afectaría necesariamente a la calificación”, ya que el impacto fiscal sigue siendo incierto.

“Naturalmente, en el escenario más negativo, si asumimos, por ejemplo, un coste fiscal del 0,7% del PIB, eso sin duda generaría cierta presión”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Posibles concesiones

Con todo, Juvera mostró respaldo al proyecto del gobierno.

“Creemos que, sin esa reforma, sería muy complicado volver a un punto de aceleración del PIB. Una de sus principales debilidades es, de hecho, el crecimiento mediocre, en particular el bajo PIB per cápita en comparación con sus homólogos”, indicó.

No obstante, el escenario base que maneja es de que si bien se aprobará el proyecto, no sería en su totalidad, ya que el oficialismo no posee la mayoría en el Congreso y tendrán que negociar con el Partido de la Gente, lo que los obligará a hacer concesiones.

“Podría aprobarse en general, pero espero que lo más probable es que la disposición se diluya o se rechace, en particular, por ejemplo, en lo que respecta al impuesto corporativo, la invariabilidad fiscal de 25 años para las grandes inversiones o la repatriación de capitales”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La proyección de referencia de Fitch prevé un déficit fiscal ligeramente superior al 2% del PIB en 2026 y 2027, por encima del 1,8% del PIB previsto por el Ministerio de Hacienda para este año. Sin embargo, precisaron que el riesgo asociado a esta previsión sigue siendo elevado, sobre todo en función de cómo se resuelva el proyecto.