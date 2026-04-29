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Marcel arremete contra sugerencia de recortar presupuesto de la PGU y refuerza que el monto está determinado por una ley

El exministro de Hacienda llamó al Ejecutivo a explicar mejor la naturaleza de los recortes al erario fiscal.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 16:23 hrs.

Sebastian Valdenegro Mario Marcel gobierno Hacienda Pensiones
<p>Crédito: Universidad de Talca.</p>

Crédito: Universidad de Talca.

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