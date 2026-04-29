Marcel arremete contra sugerencia de recortar presupuesto de la PGU y refuerza que el monto está determinado por una ley
El exministro de Hacienda llamó al Ejecutivo a explicar mejor la naturaleza de los recortes al erario fiscal.
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El exministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó este miércoles la polémica por las sugerencias del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a organismos del sector público de recortar millonarios gastos de cara a este año y el próximo, incluso sugiriendo el ajuste en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en un oficio enviado a secretarías de Estado la semana pasada.
En el marco del inicio del año académico en la Universidad de Talca, el también expresidente del Banco Central hizo un llamado a las autoridades a explicar de mejor manera la naturaleza y el alcance de los ajustes de gasto, luego de que la Dirección de Presupuestos (Dipres) sugiriera a ministerios "descontinuar" cientos de programas estatales, para luego corregir a "reformular" la oferta.
"En estos momentos hay dos cosas que se han discutido: uno, que son los recortes que están haciendo del presupuesto del 2026, que han ido saliendo de a poco, se van conociendo los decretos: y otra cosa es lo que se plantea para la preparación del Presupuesto del 2027. Respecto del 2026, hasta el momento el gobierno está todavía lejos de lo que se propuso. El director de Presupuestos habló de que se habían hecho recortes por casi US$ 2.000 millones en lugar de los US$ 4.000 millones de los cuales se habló. O sea, más o menos la mitad de lo que se proponía. Y respecto del próximo año, en las instrucciones que se han emitido, algunas cosas son difíciles de entender porque hay gastos que están determinados por ley. Entonces uno no puede llegar y decir ya, voy a cortar esto en 5%, 10% ,15% o 20%. Entonces, eso espero que las autoridades lo puedan explicar mejor", sostuvo.
Acto seguido, Marcel profundizó respecto de la PGU: "Hay un conjunto de personas que tienen derecho a la PGU, que la PGU tiene un valor determinado. Entonces no se entiende cómo eso se podría reducir en un 15%, como se señala en estas instrucciones".
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