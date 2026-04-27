Meta de PIB del gobierno cuesta arriba: analistas ven a Chile pegado en torno al 2% en el largo plazo
El consenso del Latin American Consensus Forecast de abril arrojó que el país crecería 2,2% este año. Mientras que para el período 2032-3026 esperan que sea de 2,3%.
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La meta autoimpuesta por el gobierno de terminar la administración con una expansión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) se ve cada vez más alejada por parte del mercado.
De acuerdo con el último informe del Latin American Consensus Forecast, que reúne la visión de cerca de una treintena de entidades -entre locales e internacionales-, se espera que para este año la actividad sea del orden del 2,2% y en el mediano plazo llegue hasta 2,3%
La previsión para este año no está alejada de la que hizo el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) en marzo, en la cual redujo la proyección de crecimiento a un rango entre 1,5% y 2,5%, desde 2,0% a 3,0% que se preveía en diciembre.
De las entidades encuestadas, Banco BICE estuvo entre los máximos de la encuesta, previendo que en 2026 la actividad aumentará 2,7% y el próximo año 3,0%. Al igual que LarraínVial, que espera un 2,7% para el actual ejercicio y 3,1% para 2027; mientras que Gemines estima un 2,5% para ambos años.
Entre los mínimos, están Economist Intelligence Unit con 1,2% y 2,9%; Capital Economics 1,8% y 2,0%; y Bci Research con 1,8% y 2,4%.
Además, este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) rebajó su pronóstico para el PIB de este año a 2,0%, desde el 2,2% estimado en diciembre.
Y al partir la semana, Goldman Sachs también redujo su proyección de 2,1% a 1,9%, debido al endurecimiento en las condiciones financieras globales. No obstante, ratificaron un 2,5% para 2027.
El Latin American Consensus Forecast también estimó que para 2030 el crecimiento sería de 2,3%, misma cifra que promediaría el período 2032-2036.
Números que no están tan alejados de previsiones anteriores, ya que en octubre del año pasado se estimaba que la actividad para 2031-2035 sería del 2,1%, un nivel similar al que se verificó 12 meses atrás, en abril de 2025.
Inflación en 3,8%
Para la inflación, la previsión promedio está por debajo de lo anticipado por el Banco Central de un 4% para finales de este año y espera que los precios lleguen a diciembre con 3,8%, para luego moderarse a 3,0% en 2027.
Entre los pronósticos más altos, está Economist Intelligence Unit que prevé que el IPC termine este 2026 en 4,9% y 3,0% el próximo año, al igual que Scotiabank que anticipa incrementos de 4,5% y 3,0%, respectivamente.
Por el lado de los que esperan precios por debajo del consenso, está Gemines con 3,2% y 2,9% y AGPV con 3,0% para ambos años.
En este marco, el consenso de que la Tasa de Política Monetaria llegaría a julio sin moverse de su actual nivel de 4,5% y en abril de 2027 bajaría a 4,4%.
Este lunes, el mismo Grupo de Política Monetaria (GPM) sugirió una mantención en la reunión de hoy del Banco Central.
Para el consumo privado se espera avances 2,2% y 2,6% para el actual ejercicio y el próximo. Mientras que la formación bruta de capital fijo se incrementaría 4,9% y 3,4%, respectivamente.
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