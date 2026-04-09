Moody’s valora medidas fiscales de Kast, pero ve necesidad de compensar baja de impuesto corporativo

Kathrin Muehlbronner, senior vice president y responsable de la clasificación soberana de Chile de la agencia.

La agencia clasificadora destacó que Chile cuenta con perspectiva estable y no ven un cambio inmediato.

La agencia clasificadora Moody’s mira con buenos ojos las primeras medidas del gobierno enfocadas en las finanzas públicas.

Este martes en el evento de la entidad, Inside Latam: Chile 2026, la agencia que mantiene un rating soberano de A2 para el país, valoró iniciativas como el recorte del 3% para todos los ministerios y el ajuste al alza de los precios de los combustibles, aunque precisaron que tendrá un impacto inflacionario.

“Tienen el objetivo de sanear, salvaguardar y proteger las finanzas públicas”, dijo la senior vice president y responsable de la clasificación soberana de Chile de la agencia, Kathrin Muehlbronner.

No obstante, indicó que falta perspectiva y la estrategia final a largo plazo.

“El Gobierno habla o ha anunciado que quiere recortar los gastos en US$ 6 mil millones en los primeros 18 meses. Todavía nos falta el detalle sobre esto”, advirtió la analista.

En cuanto a la reducción del impuesto corporativo del 27% a 23%, indicó que todavía son necesarias otras medidas para compensarlo.

“No se paga fácilmente por un crecimiento económico más fuerte, sino hay que buscar otros ingresos o hay que recortar otros gastos. También vemos positivo el plan de reactivar el crecimiento económico a través de incentivar la inversión”, afirmó Muehlbronner.

Además, señaló que el plan del Ejecutivo de reactivar el crecimiento económico a través de incentivar la inversión privada es positivo, pero tardará tiempo en dar resultados. Al mismo tiempo, enfatizó que será necesario tener mayoría en el Congreso para aprobar dichas iniciativas claves, lo que podría ralentizar o retrasar su implementación.

Si bien indicó que las afirmaciones de un “Estado en quiebra” y de “caja fiscal vacía” no son consideradas al momento del proceso de la calificación soberana de Chile y que no se referiría a los dichos, sí sostuvo que “la situación fiscal en los últimos años ha sido menos favorable o un poco peor de lo esperado”.

Perspectiva estable

Moody’s proyectó que la economía chilena crecerá entre 2% y 2,5% en los próximos años, aunque precisaron que aumentar el crecimiento es suficiente para que mejore la calificación soberana de Chile.

“Lo importante es que deberían ser esfuerzos o evoluciones sostenibles, duraderas. No solemos aumentar y mejorar una anotación o una clasificación después de un año con buen crecimiento, queremos tener cierto nivel de confianza de que la economía ahora puede operar bajo un crecimiento sostenido que es más alto que los 2,5% que vimos en el escenario base”, explicó.

Al contrario, factores que podrían explicar una baja de la nota serían finanzas públicas más débiles con mayores déficits y falta de reacción política.

“Hasta el momento, estamos en perspectiva estable. Hemos estado con perspectiva estable por muchos años en nuestra calificación de Chile. No veo un cambio inmediato”, aseguró.

Además, en el actual escenario de la guerra en Irán y los riesgos que podría traer para la economía chilena, Muehlbronner indicó que estarían relacionados con la inversión extranjera.

“En un escenario con una incertidumbre muy alta, ¿quién va a invertir? No solamente en Chile, pero tampoco en otros países”, indicó.

Y agregó que de haber un efecto sobre la economía china, “eso impactará el precio del cobre y las exportaciones”.