Quiroz trata de contener polémica por oficio de la Dipres y desestima opción de dividir proyecto de reconstrucción

El ministro Quiroz participó la tarde de este martes en un evento de la Fundación Piensa en Viña del Mar.

El ministro enfatizó que se mantendrá el apoyo a la alimentación escolar, defendió el crédito tributario y destacó su relación con sus pares de La Moneda.

Una jornada marcada por la polémica que se generó a partir del oficio que la Dirección de Presupuestos envió a los ministerios con la sugerencia de “descontinuar” ciertos programas, incluido la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), protagonizó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, este martes.

Temprano, a través de una entrevista radial en Infinita; y en la tarde, previo a su participación en un evento de la Fundación Piensa en Viña del Mar, el secretario de Estado explicó que los programas “son meramente un conjunto de acciones y procesos para servir a una política determinada”, susceptibles de ser modificados, pero sin afectar la política. En este caso, insistió, lo que no se cambia ni se cambiará “es la política de apoyo de alimentación escolar, que se mantiene absolutamente”.

Visión que fue reforzada por el Presidente José Antonio Kast desde la región de O´Higgings, donde volvió a destacar la “gran labor” del jefe de las finanzas públicas.

“El oficio (Dipres) ocupa las palabras que no son las perfectas en términos de comunicaciones, porque no está diseñado para ser comunicado al público general”, profundizó Quiroz en radio Infinita junto con lamentar la filtración del documento. Y reforzó: “Es una comunicación interna entre ministerios. Esto es como un poquito que alguien venga y revise la carta de una pareja y empieza a dar opiniones”.

Ya en el terreno del proyecto de reconstrucción y reactivación presentado al Congreso, y pese a las solicitudes del Frente Amplio y del Partido Comunista, el personero dijo que la decisión del Ejecutivo es mantener la norma como un solo texto. “No hay ninguna” posibilidad de dividir el texto, dijo junto con plantear que “este es un todo concatenado, que reactiva en el corto plazo con las medidas de reconstrucción, para lo cual tiene medidas tributarias”.

“Si ellos quieren la parte de reconstrucción, votarán en la parte de la reconstrucción a favor; y en la otra, en contra; y después contaremos los votos”, afirmó.

En este contexto, defendió el acuerdo con el Partido de la Gente (PDG) para incorporar beneficios a quienes compran pañales y medicamentos, lo que garantizó los votos de esa colectividad. “Es un gran paso y creo que vamos a hacer muchas cosas juntos”, dijo.

También reiteró que el impuesto a las empresas de menor tamaño se mantendrá en 12,5%, “solo que no está en este proyecto”.

“Se ha dicho muchas veces que hay que compensar cada aumento de impuesto con otro impuesto. Nosotros pensamos que no”, señaló al explicar que se puede hacer un gasto más eficiente.

Proyecto deficitario

El ministro reconoció que la iniciativa de reactivación es deficitaria. “Somos muy conservadores y, en ningún caso, decimos que esto no va a tener efecto en recaudación. Lo revelamos con plena transparencia. Hay un efecto recaudación en el año 2030 del orden de US$1.200 millones”, afirmó.

Y aclaró que “el objeto de este proyecto no es recaudar, es crecer”.

Quiroz tomó distancia de quienes critican por la falta de compensaciones ante la rebaja de algunos tributos. “Se ha dicho muchas veces que hay que compensar cada aumento de impuesto con otro impuesto. Nosotros pensamos que no”, señaló al explicar que se puede hacer un gasto más eficiente.

A modo de ejemplo, y sin explicitar la situación del CAE, mencionó que “hemos descubierto que hay gente de sueldos muy altos que no paga, incluso personas con vida pública que no pagan”.

Puntualizó que “no vemos por qué tenemos que subir los impuestos para poder seguir sosteniendo esos gastos y, por lo tanto, esto hay que verlo también de modo coherente, a pesar de que no es parte de este proyecto, con los esfuerzos fiscales que estamos haciendo de eliminar gasto superfluo, aumentar eficiencia y evitar el fraude social”.

Crédito al empleo

El ministro también fundamentó en radio Infinita la propuesta de crédito tributario: “Nosotros salimos acá principalmente a retener y a defender el empleo que hay”.

En lo específico, detalló que esta es una herramienta parte de la rebaja tributaria diferenciada a las empresas. “Está inscrita en ese contexto. Va a favorecer más a quien emplee más, sobre todo los sectores más vulnerables; y está ligado directamente al empleo formal”, explicó.

En esta línea, dijo que ello es “muy relevante, porque el 85% aproximadamente de las empresas que se benefician con esta rebaja tributaria, son efectivamente las PYME y lo que les preocupa principalmente es la liquidez mes a mes. Esto es una inyección de liquidez mes a mes para las PYME”.

Y esta es la forma, precisó, que toma esta rebaja tributaria “que equivale a unos tres puntos aproximadamente y que es la que comienza el día número uno”.

“Se trata de habitar el cargo”

Quiroz también se dio tiempo para valorar el trabajo que han estado realizando en conjunto con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de la Segpres, José García Ruminot: “Nos hemos complementado extraordinariamente bien con los ministros García Ruminot y Alvarado. Trabajamos juntos, nos repartimos las tareas, estoy feliz trabajando con ellos y supongo que también están felices trabajando conmigo”.

Consultado por su parecer respecto de la proyección en la opinión pública como una figura más allá de Hacienda, también de peso político con mucho poder, indicó que “yo solo estoy buscando hacer mi trabajo. Tengo el respaldo del Presidente para hacerlo, estamos haciendo transformaciones relevantes y no me parece que la posición de excesivo poder o más poder sea un tema que esté en mi objetivo”.

Agregó que “el ministerio de Hacienda siempre ha tenido poder y se trata aquí de habitar el cargo, y cuando uno habita el cargo de ministro Hacienda en su plenitud termina ejerciendo el poder que va con el cargo”.