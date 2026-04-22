Tenue luz al final del estrecho: Santander sube pronóstico de inflación y baja crecimiento para Chile, enmarcado en la incertidumbre externa

El departamento de Estudios del banco estimó que en abril se registrará el mayor traspaso del aumento en los combustibles con un IPC que subiría 1,6% para llevar la inflación anual a cerca de 4,3%.

La tregua en Medio Oriente alivió parte del shock inicial, pero los precios energéticos continúan por sobre los niveles previos al conflicto y la disrupción en Ormuz y el daño a infraestructura mantendrá en el tiempo una prima de riesgo sobre petróleo y refinados, estimó el miércoles el equipo de Estudios de Banco Santander en su informe Panorama Económico Mensual.

En el documento, Santander indicó que el escenario externo sigue siendo menos favorable, aunque los mercados han revertido parte del ajuste inicial: las tasas largas se mantienen elevadas pero el dólar global se debilitó tras la tregua. Tras la corrección de corto plazo, el cobre retomó la tendencia alcista y vuelve a ubicarse cerca de US$ 6 por libr, por lo que Santander mantiene una proyección promedio de US$ 5,6/lb para 2026, apoyada en disrupciones transitorias de oferta y una demanda que sigue dinámica.

"A nivel local, el mercado se ha alineado con las tendencias externas", dijo Rodrigo Cruz, economista de Santander.

Luego que el IPC de marzo sorprendió al alza con un aumento de 1,6%, Santander estimó que en abril se registrará el mayor traspaso del aumento en los combustibles con un IPC que subiría 1,6% para llevar la inflación anual a cerca de 4,3%. Así, la proyección de inflación anual a diciembre subió a 4%, desde el 3,8% que había anticipado previamente.

No obstante, Cruz indicó que "las expectativas inflacionarias continuan considerando este shock como transitorio, para ubicarse en torno a 3% a dos años". En este escenario, el Banco Central mantendría la Tasa de Política Monetaria en 4,5% durante 2026.

En cuanto a la actividad, Santander indicó que partió el año más débil de lo previsto tras la caída del Imacec en febrero, con un trimestre explicado por la no repetición de factores transitorios que impulsaron el inicio de 2025 —frutícola, turismo receptivo y comercio exportador — y que dejaron una base de comparación exigente para comienzos de este año.

"Aunque esperamos una recuperación del dinamismo en la segunda mitad del año, los últimos datos y el deterioro en el escenario internacional nos llevan a corregir la proyección de crecimiento de 2026 a 2,0%", desde un 2,2% previo, dijo el informe de Santander.