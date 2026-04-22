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Tenue luz al final del estrecho: Santander sube pronóstico de inflación y baja crecimiento para Chile, enmarcado en la incertidumbre externa

El departamento de Estudios del banco estimó que en abril se registrará el mayor traspaso del aumento en los combustibles con un IPC que subiría 1,6% para llevar la inflación anual a cerca de 4,3%.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 13:19 hrs.

Banco Santander economia chilena inflación petróleo dólar IPC PIB Imacec Rodrigo Martínez
<p>El equipo de Estudios de Banco Santander ajustó sus proyecciones en su informe Panorama Económico Mensual.</p>

El equipo de Estudios de Banco Santander ajustó sus proyecciones en su informe Panorama Económico Mensual.

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