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Kast endurece el tono por la demora del proyecto de Reconstrucción y advierte que "Chile no puede seguir esperando"

En el Consejo General del Partido Republicano, el mandatario defendió la agenda económica, cuestionó el ritmo de la tramitación legislativa y llamó a ampliar los acuerdos para sacar adelante una iniciativa que considera clave para recuperar la inversión, el empleo y el crecimiento.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 11 de julio de 2026 a las 14:19 hrs.

Kast José Antonio Kast Presidente proyecto Proyecto de ley
<p>Kast endurece el tono por la demora del proyecto de Reconstrucción y advierte que "Chile no puede seguir esperando"</p>

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