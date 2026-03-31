Kast confirma que el Gobierno estudia nuevas medidas por el alza de combustibles y afirma que sala cuna debe ser universal pero “sin costo para el empleador”

En entrevista Archi, el mandatario dijo también que “no podemos confiar en ningún número de los que nos dejaron del gobierno anterior (…). Yo pongo en duda, hoy día, todos los números que nos entregaron del gobierno anterior”.

Su primera entrevista radial concedió este martes el Presidente José Antonio Kast a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), ocasión en la que los periodistas Verónica Franco, Cristina González, Iván Valenzuela y Juan Manuel Astorga llevaron al mandatario por todos los temas que han margado la agenda pública, desde que asumió el 11 de marzo pasado hasta situaciones que se conocieron la noche de este lunes.

De hecho, la entrevista –que se prolongó poco más de una hora- partió abordando el tema del despido de la directora nacional del Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género, Priscilla Carrasco, que se encuentra afectada por un cáncer y si bien Kast expresó que es un “hecho lamentable”, fue enfático en que se le debía pedir la renuncia por un tema de “confianza y gestión” de la funcionaria.

Más adelante se abordó el alza de los combustibles y sus efectos; y qué viene a futuro si es que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se prolonga; si el proyecto de sala cuna universal tiene algún futuro; la reversión de la medida de incluir al Ministerio de Seguridad en el ajuste del 3%, el retiro del respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU o si ya ha habido expulsiones de inmigrantes ilegales, entre otras materias.

A raíz del alza histórica de los combustibles en Chile, el Presidente insistió en algo que ha dicho y es que con el tiempo la opinión pública va a entender las medidas que se tomaron respecto del llamado “bencinazo”, pues va a observar “otras señales que se van dando, como mayor inversión en Chile” y aseguró que no teme quedar ante la ciudadanía como un gobierno indolente, “porque (…) lo que hemos buscado es tomar medidas paliativas, precisamente para las personas más vulnerables y las personas más vulnerables usan el transporte público”.

El Presidente asegura que no va a “comprar popularidad”

Consultado directamente acerca de cómo le explica que no haya medidas para la clase media que votó por él y será afectada tanto por el alza de los combustibles como por la inflación producto de la misma: “Que hay una crisis mundial, que nosotros no buscamos y que nos golpeó directo y d manera muy rápida. Si nosotros íbamos escalonando el tema de la bencina, íbamos a llegar a donde mismo, pero habiendo dilapidado recursos públicos de manera irresponsable. Lo que estamos ahorrando hoy día nos va a permitir precisamente ir en ayuda de la clase media”, argumentó Kast.

Y ante el escenario de que la guerra en Medio Oriente se prolongue y que sus propios parlamentarios tiene un alarga lista de peticiones de nuevas medidas, Kast dijo que “estamos estudiando y conversando con distintos actores (…) y vamos a seguir estudiando algunas medidas que pueden ir hacia el tema de la calefacción; en otras, hay alcaldes que tienen desarrollados programas que tenemos que estudiar (…). Hay planteamientos que se han realizado desde el sector de la pesca artesanal … Vamos a ver en los sectores más vulnerables cómo podemos colaborar en eso”.

En este contexto, el mandatario añadió que “vamos a avanzar en lo que dijimos, que es el no pago de contribuciones para la primera vivienda de los adultos mayores”, lo que considera una clara señal de que están “preocupados de los grupos más vulnerables”. Y sin más detalles aseguró que el Gobierno tiene un “plan” bien elaborado y un ministro de Hacienda “muy aplicado” que ha conversado con los distintos sectores para tomar las medidas más responsables.

Además adelantó que si hubiera otra alza importante de los combustibles, su Gobierno seguirá actuando con responsabilidad y no está dispuesto a “comprar popularidad” endeudándose. Sin embargo, dijo que ha evaluado la posibilidad de bajarse el sueldo, pero no quiso entrar en detalles de cuando se conocerá la decisión ni a qué otros funcionarios de Gobierno afectará la rebaja.

Respecto del tropiezo comunicacional a raíz de la difusión de un texto que aseguraba que el Estado está en la “quiebra”, Kast reconoció que “fue un error y lo corregimos”.

“Pongo en duda todos los números del gobierno anterior”

Luego de echar pie atrás al ajuste de rebaja del 3% al Ministerio de Seguridad, Kast señaló que el monto es “parejo para todos”, pero que podría haber excepciones, como en el caso de seguridad. Y anunció que devuelta de la semana de terreno de los parlamentarios ingresará al Congreso el proyecto de reconstrucción nacional. En cuanto a la rebaja del impuesto corporativo que vendría incluido en la normativa, el jefe de Estado posiblemente “habrá menos recursos, pero mejor gestión”.

En cuanto a la decisión del Gobierno de no apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU y ante la consulta acerca de si había habido alguna influencia de Estados Unidos, Kast descartó de plano la intervención de Estados Unidos en ello: “No hay ningún planteamiento directo (de EEUU), pero uno tiene que analizar todos los escenarios y cómo afectan a Chile”, indicó.

“En eso están”, fue la respuesta del mandatario ante la consulta acerca de los ocho parlamentarios y otros funcionarios de su sector que están como deudores del CAE y si ya se están haciendo cargo de pagar la deuda.

Finalmente, en cuanto al proyecto de sala cuna universal, Kast argumentó que está detenido porque “todos los cálculos del anterior gobierno, a nuestro juicio, están mal hechos”, por lo que “no podemos confiar en ningún número de los que nos dejaron del gobierno anterior (…). Yo pongo en duda, hoy día, todos los números que nos entregaron del gobierno anterior”, insistió. De ahí, que respecto del futuro del proyecto de la sala cuna universal, planteara, además, que “esto debiera ser universal y sin costo para el mundo privado (…), para el empleador. Vamos a tratar de llegar a eso”.