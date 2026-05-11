Kast pide a ministros preparar la cuenta pública del 1 de junio y defiende recortes presupuestarios a dos meses de asumir: “Vamos por buen camino”
El jefe de Estado encabezó un consejo de gabinete esta mañana en La Moneda.
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A dos meses de asumir el gobierno, el Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este lunes un consejo de gabinete en La Moneda, oportunidad en que destacó el esfuerzo realizado por el Ejecutivo de recortar en un 3% los presupuestos en casi todos los ministerios y afirmó que se trata de optimizar el buen uso de los recursos.
Al inicio de la reunión con sus ministros, Kast afirmó que en estos dos meses “al ver el despliegue de los ministros es impresionante”. Y agregó: “Veo que vamos por muy buen camino, creo que eso le da perspectiva a la ciudadanía, de que por un lado hay mucha discusión política, pero se están haciendo cosas concretas”.
Explicó que “tenemos una parte de la oposición que levanta el tono del debate y luego los hechos van demostrando que fue un alza de tono inadecuada, como en educación por la alimentación de los niños, pero los hechos van demostrando que si usamos bien los recursos podemos dar más cobertura”, en relación a la polémica generada por un eventual ajuste del programa de alimentación escolar a raíz de los recortes.
Reconoció que en el instructivo “quizás la frase se puede modificar, pero nosotros apuntamos al fondo de que todos los recursos, por ejemplo, para la ciencia sean bien utilizados. La ciencia es fundamental, pero el buen uso de los recursos también” y agregó que “se genera toda una discusión, que yo creo que al final del día es positiva. Porque a los buenos científicos los vamos a respaldar con más fuerza y los recursos si se utiliza todo bien”.
El mandatario afirmó que “yo me quedo más allá de la frase, voy a lo que se está haciendo en concreto, como la entrega de títulos de domino, de viviendas”.
También puso otro ejemplo con “todo el debate que se genera con el GAM, pasamos de un costo A a un costo B, que casi duplica los recursos, es sobre $115 mil millones para una obra que quizás se podría haber optimizado”. Y cerró con que “pero las personas van dándose cuenta que hay una manera distinta de hacer las cosas, que hay gestión”.
Discurso del primero de junio
Kast también recordó a los ministros que ya se aproxima su primera cuenta pública ante el Congreso, programada para el 1 de junio. “Invitarlos a todos a ir preparando lo que será la cuenta pública. Ese día vamos a cumplir 84 días de gobierno y ya tenemos tanta información de lo que podemos mostrar y lo que viene para adelante”.
Solicitó que de cara a los avances “ministerio por ministerio, le den esa perspectiva, que la gente siga teniendo la esperanza de que recuperar y reconstruir el alma de Chile es posible”.
Kast finalizó sus palabras señalando que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el titular de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, no participaron del consejo debido a que se encuentran en el extranjero. "El ministro de Hacienda está en el Chile Day donde le ha ido muy bien, y el ministro de Relaciones Exteriores está en la India, y también le ha ido muy bien. Estamos dando buenas noticias acá y en el extranjero y eso redunda en la confianza hacia el país”.
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