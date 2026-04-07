Presidente de Socovesa afirma que la empresa se "ha alejado de la etapa más crítica” y anticipa retorno a números azules en 2027

Para este 2026, la compañía proyecta el inicio de 17 nuevas obras y el lanzamiento de 18 desarrollos.

No es novedad que los últimos años han sido complejos para Socovesa, algo que el propio presidente de la compañía, Javier Gras, dejó de manifiesto en su carta anual a los accionistas.

Sin embargo, tras este periodo, el directivo afirmó que "Empresas Socovesa se ha alejado de la etapa más crítica de la crisis (...) y que, por lo tanto, está preparada para el ciclo que comienza".

En esa línea, explicó que el escenario actual -que ya comienza a consolidarse- considera tasas de interés hipotecarias “más que razonables”, junto con mejores proyecciones de crecimiento económico, impulsadas por una mayor certeza jurídica y medidas orientadas a agilizar la aprobación de nuevos proyectos.

“Todo esto nos permite ser muy optimistas en que alcanzaremos estabilidad financiera en 2026 y resultados positivos en 2027. Anuncio aquí a nuestros accionistas que lo peor ha quedado atrás y les pido que mantengan su confianza en Empresas Socovesa, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer, con todos los sacrificios que esto ha significado”, detalló Gras.

El presidente de la firma agregó que la compañía salió fortalecida del periodo de crisis: más ordenada, eficiente y flexible. Asimismo, aseguró que hoy cuentan con equilibrios financieros recuperados, un liderazgo renovado y una capacidad ejecutiva intacta. “Ahora comienza la recuperación”, puntualizó.

El 2025 de Socovesa

Al hacer un balance del último ejercicio, Gras reconoció que 2025 implicó decisiones difíciles. Entre ellas, la integración definitiva de sus filiales en una estructura corporativa única, proceso que derivó en la salida de un número significativo de trabajadores, además de la desvinculación del exgerente general, Mauricio Varela.

No obstante, destacó que durante ese año también se adoptaron definiciones estratégicas que redefinieron la gestión de la compañía, particularmente en lo relativo a la política de terrenos. Históricamente, Socovesa mantenía un banco de tierras asociado a proyectos inmobiliarios de largo desarrollo, principalmente de casas.

“Las tendencias del mercado han cambiado sustancialmente y las preferencias actuales apuntan cada vez con más fuerza a los departamentos. Así pues, la evidencia señala que hoy no es necesario mantener tales existencias de tierra, que resultan costosas financieramente y que no se justifican frente a la crisis que hemos enfrentado”, recalcó.

Bajo esta nueva estrategia, la firma se propuso vender terrenos que no forman parte de su plan de desarrollo, lo que le permitió reducir su deuda desde casi UF 20 millones hace un año y medio a cerca de UF 13 millones en la actualidad.

“Las crisis dejan lecciones y ellas nos van a guiar para no cometer errores cuando la normalidad vuelva al mercado”, enfatizó.

Asimismo, el presidente subrayó que en 2025 la empresa reafirmó su compromiso con el desarrollo de viviendas sociales y avanzó en la reactivación de proyectos relevantes.

El nuevo gerente general

Por su parte, el nuevo gerente general de Socovesa, César Barros Soffia, en su primera carta a los accionistas, sostuvo que 2026 marcará el inicio de la fase de recuperación.

En ese contexto, proyectó el inicio de 17 nuevas obras y el lanzamiento de 18 desarrollos, “cifras que reflejan una reactivación relevante respecto de los últimos años”.

El ejecutivo añadió que la compañía está sentando las bases de una nueva etapa, enfocada en un crecimiento ordenado, sostenible y rentable, apoyado en marcas consolidadas, equipos con experiencia y un directorio comprometido con el reposicionamiento de la firma.

“Confiamos en que las decisiones adoptadas y el trabajo realizado permitirán recuperar progresivamente el desempeño de Empresas Socovesa y generar valor para nuestros accionistas en el largo plazo”, concluyó Barros.