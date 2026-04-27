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Solarity lanza la primera calculadora solar para empresas en Chile

La herramienta digital permite estimar, en menos de un minuto, el potencial de ahorro, tamaño de sistema y retorno de inversión de un proyecto solar, aseguró la firma.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Lunes 27 de abril de 2026 a las 10:18 hrs.

energía solar paneles solares Rodrigo Martínez
<p>Solarity lanza la primera calculadora solar para empresas en Chile</p>

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