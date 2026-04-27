Solarity lanza la primera calculadora solar para empresas en Chile
La herramienta digital permite estimar, en menos de un minuto, el potencial de ahorro, tamaño de sistema y retorno de inversión de un proyecto solar, aseguró la firma.
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Solarity lanzó este lunes la primera calculadora solar para empresas en Chile, una herramienta digital que permite estimar, en menos de un minuto, el potencial de ahorro, tamaño de sistema y retorno de inversión de un proyecto solar.
Según explicó la empresa, la herramienta -disponible en el sitio calculadora.solarity.cl- busca simplificar una decisión que hasta ahora requería múltiples reuniones y análisis técnicos.
"Con solo ingresar algunos datos básicos, las empresas pueden acceder a una estimación inicial clara y personalizada", indicó Solarity en un comunicado. "La energía dejó de ser solo un costo operativo y pasó a ser una variable estratégica para las empresas. Esta calculadora busca justamente eso: entregar visibilidad rápida y concreta para tomar mejores decisiones”.
El lanzamiento responde a un escenario donde la volatilidad de los precios de la energía y las metas ESG han acelerado el interés por soluciones de generación propia, especialmente en el segmento empresarial.
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