Solarity lanza la primera calculadora solar para empresas en Chile

La herramienta digital permite estimar, en menos de un minuto, el potencial de ahorro, tamaño de sistema y retorno de inversión de un proyecto solar, aseguró la firma.

Solarity lanzó este lunes la primera calculadora solar para empresas en Chile, una herramienta digital que permite estimar, en menos de un minuto, el potencial de ahorro, tamaño de sistema y retorno de inversión de un proyecto solar.

Según explicó la empresa, la herramienta -disponible en el sitio calculadora.solarity.cl- busca simplificar una decisión que hasta ahora requería múltiples reuniones y análisis técnicos.

"Con solo ingresar algunos datos básicos, las empresas pueden acceder a una estimación inicial clara y personalizada", indicó Solarity en un comunicado. "La energía dejó de ser solo un costo operativo y pasó a ser una variable estratégica para las empresas. Esta calculadora busca justamente eso: entregar visibilidad rápida y concreta para tomar mejores decisiones”.

El lanzamiento responde a un escenario donde la volatilidad de los precios de la energía y las metas ESG han acelerado el interés por soluciones de generación propia, especialmente en el segmento empresarial.