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Blumar podría invertir US$ 45 millones en Magallanes si se destraban concesiones trabadas por Ley Lafkenche

Gerente general de la firma, Gerardo Balbontín, valoró las decisiones de la administración Kast. “Van en la dirección correcta”.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 11:43 hrs.

Valeria Ibarra Blumar
<p>Blumar podría invertir US$ 45 millones en Magallanes si se destraban concesiones trabadas por Ley Lafkenche</p>

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