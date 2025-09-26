Codelco ratifica a Claudio Sougarret como gerente general de El Teniente y a Patricio Viveros en División Salvador

La estatal destacó que Sougarret ha "demostrado una sólida capacidad de gestión en momentos de especial complejidad para la división, en su etapa de recuperación tras el accidente del 31 de julio".

El directorio de Codelco aprobó de manera unánime la propuesta de la administración para que Claudio Sougarret asuma como el gerente general titular de la División El Teniente. El ejecutivo había tomado el cargo luego de la tragedia en que fallecieron seis trabajadores al interior del yacimiento, lo que derivó en la salida de Andrés Music.

Ha "demostrado una sólida capacidad de gestión en momentos de especial complejidad para la división, en su etapa de recuperación tras el accidente del 31 de julio", dijo la estatal en un comunicado.

Sougarret es ingeniero civil industrial, mención en Mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un MBA en la misma casa de estudios, cuenta con una reconocida carrera en minería de más de 35 años, tanto en la industria nacional como en Codelco.

"La compañía destaca su vasta experiencia en proyectos mineros, gestión de operaciones subterráneas y conducción de equipos de alto desempeño, además de su profundo conocimiento de la división de O´Higgins y arraigado liderazgo, todos atributos que otorgan la confianza sobre sus capacidades para impulsar el desarrollo de iniciativas estratégicas para El Teniente y claves para el futuro de la corporación", agregó la compañía.

División Salvador

No fue el único nombramiento. La corporación también informó que Patricio Viveros fue elegido para asumir como gerente general de la División Salvador.

Viveros también ya se desempeñaba de manera interina en esta posición, cargo en el que condujo la operación con foco en la estabilización productiva y la puesta en marcha del proyecto Rajo Inca.

Es ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción y magíster en Economía de Minerales de la Universidad de Chile.

"Con más de 25 años de trayectoria en Codelco, principalmente en las divisiones Chuquicamata y Salvador, Viveros ha liderado equipos de gran escala y obtenido importantes logros en eficiencia, reducción de costos, cumplimiento de metas productivas y gestión de relaciones sindicales y comunitarias (...) La Corporación resalta su conocimiento profundo de la división, su estilo de liderazgo pragmático y orientado a la ejecución, así como su capacidad de escucha y generación de acuerdos", dijo la minera en su comunicado.