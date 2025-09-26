Click acá para ir directamente al contenido
Codelco ratifica a Claudio Sougarret como gerente general de El Teniente y a Patricio Viveros en División Salvador

La estatal destacó que Sougarret ha "demostrado una sólida capacidad de gestión en momentos de especial complejidad para la división, en su etapa de recuperación tras el accidente del 31 de julio".

Por: Martín Baeza

Publicado: Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 10:12 hrs.

<p>Claudio Sougarret y Patricio Viveros, nuevos gerentes generales de las divisiones El Teniente y Salvador, respectivamente.</p>

