Codelco ratifica a Claudio Sougarret como gerente general de El Teniente y a Patricio Viveros en División Salvador
La estatal destacó que Sougarret ha "demostrado una sólida capacidad de gestión en momentos de especial complejidad para la división, en su etapa de recuperación tras el accidente del 31 de julio".
Noticias destacadas
El directorio de Codelco aprobó de manera unánime la propuesta de la administración para que Claudio Sougarret asuma como el gerente general titular de la División El Teniente. El ejecutivo había tomado el cargo luego de la tragedia en que fallecieron seis trabajadores al interior del yacimiento, lo que derivó en la salida de Andrés Music.
Ha "demostrado una sólida capacidad de gestión en momentos de especial complejidad para la división, en su etapa de recuperación tras el accidente del 31 de julio", dijo la estatal en un comunicado.
Sougarret es ingeniero civil industrial, mención en Mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un MBA en la misma casa de estudios, cuenta con una reconocida carrera en minería de más de 35 años, tanto en la industria nacional como en Codelco.
"La compañía destaca su vasta experiencia en proyectos mineros, gestión de operaciones subterráneas y conducción de equipos de alto desempeño, además de su profundo conocimiento de la división de O´Higgins y arraigado liderazgo, todos atributos que otorgan la confianza sobre sus capacidades para impulsar el desarrollo de iniciativas estratégicas para El Teniente y claves para el futuro de la corporación", agregó la compañía.
División Salvador
No fue el único nombramiento. La corporación también informó que Patricio Viveros fue elegido para asumir como gerente general de la División Salvador.
Viveros también ya se desempeñaba de manera interina en esta posición, cargo en el que condujo la operación con foco en la estabilización productiva y la puesta en marcha del proyecto Rajo Inca.
Es ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción y magíster en Economía de Minerales de la Universidad de Chile.
"Con más de 25 años de trayectoria en Codelco, principalmente en las divisiones Chuquicamata y Salvador, Viveros ha liderado equipos de gran escala y obtenido importantes logros en eficiencia, reducción de costos, cumplimiento de metas productivas y gestión de relaciones sindicales y comunitarias (...) La Corporación resalta su conocimiento profundo de la división, su estilo de liderazgo pragmático y orientado a la ejecución, así como su capacidad de escucha y generación de acuerdos", dijo la minera en su comunicado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
El economista planteó dudas sobre la ampliación del estudio de empleo incluido en el IPOM, señalando que se trata de un informe disponible desde diciembre de 2024 y que su difusión ahora podría responder a otros intereses.
Corte Suprema rechaza recurso de FNE que buscaba regular precios a 15 servicios de empresas sanitarias
El ente persecutor presentó esta acción ante el máximo tribunal luego de que el TDLC le negara la posibilidad de fijar tarifas en ìtemes como limpieza de fosas, la remisión de cuentas de consumo en papel o la venta de agua potable a camiones aljibes.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete