Kast nombra a Eliana Rozas como nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión
Rozas es periodista y egresada de Derecho, y cuenta con una extensa trayectoria en el mundo académico y los medios de comunicación.
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