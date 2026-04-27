Kast nombra a Eliana Rozas como nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión

El Ministerio Secretaría General de Gobierno informó la mañana de este lunes que el presidente José Antonio Kast designó a Eliana Rozas Ortúzar como nueva presidenta del directorio del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

La periodista asumirá el cargo en reemplazo de Mauricio Muñoz, quien encabezó el organismo durante la administración anterior y dejó sus funciones el pasado 10 de abril.

Rozas es periodista y egresada de Derecho, y cuenta con una extensa trayectoria en el mundo académico y los medios de comunicación. Desde 1985 se desempeña como docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente ejerce como directora de Docencia de la Facultad de Comunicaciones de esa casa de estudios.

Además, integra el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua.

En el pasado, fue decana de la Facultad de Comunicaciones de la UC entre 2000 y 2003. Su trayectoria profesional, en tanto, incluye pasos por El Mercurio y la revista Qué Pasa.

En televisión, ocupó diversos cargos ejecutivos en Canal 13 entre 2003 y 2007, donde se desempeñó como vicepresidenta del consejo, secretaria general y directora ejecutiva.

Posteriormente, fue jefa de estándares editoriales y redacción en CNN Chile entre 2008 y 2010. Más tarde, asumió como gerenta de comunicaciones y asuntos corporativos de Televisión Nacional de Chile, cargo que ejerció entre 2011 y 2016.