Inflación de Argentina se aceleró en marzo y alcanzó a 3,4%

La variación anual se desaceleró de 33,1% a un 32,6% en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente y el alza en los sectores de educación, transporte y vivienda.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de Argentina dio a conocer la cifra de inflación correspondiente a marzo, mes en que el Índice de Precios al Consumidor alcanzó un 32,6% anual, marcando así la primera desaceleración en cuatro meses.

Sin embargo, la variación mensual marcó un 3,4% en el período, por sobre la estimación de 3% de economistas encuestados por Bloomberg, y la más elevada desde marzo de 2025, que registró un 3,7%.

Así, el primer trimestre acumuló un 9,4%, casi la variación que el Ministro de Economía argentino, Luis Caputo, estimó en su proyecto de presupuesto 2026 con una meta de 10,1%.

La reacción del Presidente argentino, Javier Milei, no tardó en llegar. A través de X, el mandatario manifestó que “el dato es malo”, destacando que hay “elementos duros” que permiten explicar la situación.

INFLACIÓN

El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente.

VLLC!



PD: hoy explicaré en AmCham https://t.co/i8a5ntCtqX — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

Los precios de combustibles han sido uno de los factores principales que influyeron en el aumento desde que estalló la guerra en Irán. Pese a que el Ministerio de Economía suspendiera el alza en el impuesto a los combustibles en abril y Horacio Marín, CEO de la empresa estatal de energía YPF, se comprometiera a mantener los precios estables hasta mayo, los valores locales aun así subieron cerca de un 23%, de acuerdo con EcoGo.

A estos incrementos se suman el alza en los costos de educación, que tuvo un avance de 12,1%, seguida por transporte con un 4,1% y un 3,7% en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

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Pronósticos para 2026

Según economistas encuestados por el banco central en marzo, la tasa de inflación a finales de 2026 sería de 29,1%, lo que corresponde a un aumento de tres puntos porcentuales con respecto a la encuesta de febrero. En tanto, la estimación de crecimiento cambió a un 3,3%, una revisión a la baja de 10 puntos.

De todas formas, la inflación en Argentina sigue todavía muy lejos del promedio mundial. En el informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional, el IPC del país tiene prevista una desaceleración al 30,4% este año, aunque está por debajo de la cifra correspondiente a 2025, sigue siendo casi dos veces más que el 16,4% proyectado en octubre pasado.