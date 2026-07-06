Las navieras Maersk y Hapag-Lloyd comienzan a reanudar la ruta comercial por el canal de Suez

Las acciones de Maersk y Hapag-Lloyd bajaban un 5,9% y un 3,2%, respectivamente, tras el anuncio de este lunes.

Las navieras Maersk y Hapag-Lloyd reanudarán algunas travesías por el canal de Suez en el marco de su red conjunta "Gemini", según lo anunciado a primera hora de este lunes, lo que provocó una caída de las acciones de ambas empresas debido al posible impacto en las tarifas de flete.

La mayoría de los transportistas abandonaron el corredor comercial entre Asia y Europa a través del canal de Suez tras los ataques perpetrados en el mar Rojo por los hutíes de Yemen. Esto les obligó a realizar el trayecto mucho más largo que rodea el cabo de Buena Esperanza, en África, pero ahora evalúan volver a la ruta del mar Rojo.

"Esta decisión conjunta con Hapag-Lloyd se produce tras una evaluación exhaustiva de la situación de seguridad en la zona del Mar Rojo y supone un paso hacia el retorno gradual al corredor trans-Suez", indicó Maersk MAERSKb.CO en un comunicado.

La ruta a través del canal de Suez y el mar Rojo es la más rápida entre Europa y Asia y representaba el 10% del comercio marítimo mundial hasta que comenzaron los ataques, según datos de Clarksons Research. Los trayectos más largos alrededor de África provocaron un alza de las tarifas de transporte marítimo, encareciendo el flete.

Maersk y Hapag-Lloyd no tienen previsto modificar ningún otro servicio de Gemini, según indicó la primera, añadiendo que seguirán vigilando muy de cerca la situación en Oriente Medio.

"Cualquier modificación de los servicios dentro de la Cooperación Gemini seguirá dependiendo de la estabilidad en la zona del mar Rojo y de que no se produzca una escalada de los conflictos en la región", añadió la empresa.

Cerca de las 9:00 horas, las acciones de Maersk y Hapag-Lloyd bajaban un 5,9% y un 3,2%, respectivamente.

"Consideramos que este es el primer paso que allanará el camino para un regreso completo al mar Rojo a finales de año", afirmó Haider Anjum, analista de Jyske Bank, en una nota a sus clientes.