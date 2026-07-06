Las navieras Maersk y Hapag-Lloyd comienzan a reanudar la ruta comercial por el canal de Suez
Las acciones de Maersk y Hapag-Lloyd bajaban un 5,9% y un 3,2%, respectivamente, tras el anuncio de este lunes.
Noticias destacadas
Las navieras Maersk y Hapag-Lloyd reanudarán algunas travesías por el canal de Suez en el marco de su red conjunta "Gemini", según lo anunciado a primera hora de este lunes, lo que provocó una caída de las acciones de ambas empresas debido al posible impacto en las tarifas de flete.
La mayoría de los transportistas abandonaron el corredor comercial entre Asia y Europa a través del canal de Suez tras los ataques perpetrados en el mar Rojo por los hutíes de Yemen. Esto les obligó a realizar el trayecto mucho más largo que rodea el cabo de Buena Esperanza, en África, pero ahora evalúan volver a la ruta del mar Rojo.
"Esta decisión conjunta con Hapag-Lloyd se produce tras una evaluación exhaustiva de la situación de seguridad en la zona del Mar Rojo y supone un paso hacia el retorno gradual al corredor trans-Suez", indicó Maersk MAERSKb.CO en un comunicado.
La ruta a través del canal de Suez y el mar Rojo es la más rápida entre Europa y Asia y representaba el 10% del comercio marítimo mundial hasta que comenzaron los ataques, según datos de Clarksons Research. Los trayectos más largos alrededor de África provocaron un alza de las tarifas de transporte marítimo, encareciendo el flete.
Maersk y Hapag-Lloyd no tienen previsto modificar ningún otro servicio de Gemini, según indicó la primera, añadiendo que seguirán vigilando muy de cerca la situación en Oriente Medio.
"Cualquier modificación de los servicios dentro de la Cooperación Gemini seguirá dependiendo de la estabilidad en la zona del mar Rojo y de que no se produzca una escalada de los conflictos en la región", añadió la empresa.
Cerca de las 9:00 horas, las acciones de Maersk y Hapag-Lloyd bajaban un 5,9% y un 3,2%, respectivamente.
"Consideramos que este es el primer paso que allanará el camino para un regreso completo al mar Rojo a finales de año", afirmó Haider Anjum, analista de Jyske Bank, en una nota a sus clientes.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Los despidos por necesidades de la empresa volvieron a caer en abril, tras el repunte registrado en marzo
De acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo, los despidos totales -que incluyen todas las causales por las que se podría dar término a una relación laboral, además de necesidades de la empresa- también anotaron una caída en abril.
Grandes concesionarias ponen sus fichas en la relicitación de Autopista Los Libertadores mientras el MOP retrasa recepción de ofertas
La actual operadora, VíasChile, definió como prioridad retener la concesión. Pero el fuerte interés de los principales actores del mercado anticipa una intensa competencia.
CMF sanciona a LarrainVial Asset Management por infracciones en gestión de fondo que invirtió en facturas de Factop
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete