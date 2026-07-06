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Las navieras Maersk y Hapag-Lloyd comienzan a reanudar la ruta comercial por el canal de Suez

Las acciones de Maersk y Hapag-Lloyd bajaban un 5,9% y un 3,2%, respectivamente, tras el anuncio de este lunes.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 09:23 hrs.

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<p>Las navieras Maersk y Hapag-Lloyd comienzan a reanudar la ruta comercial por el canal de Suez</p>

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