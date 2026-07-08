Rusia prohíbe las exportaciones de diésel tras los ataques de Ucrania a sus refinerías

Rusia prohibió las exportaciones de diésel para evitar un desabastecimiento interno, tras una serie de ataques con drones ucranianos contra las refinerías del país.

La decisión podría tensionar aún más los mercados globales de combustibles, que ya enfrentan presiones por la escalda de las tensiones entre Estados Unidos e Irán que amaneza nuevamente al crudo proviniente del Golfo Pérsico.

El año pasado, Rusia representó cerca del 11% de la oferta mundial de diésel, según datos recopilados por Bloomberg a partir de la firma de análisis Vortexa.

Las exportaciones rusas de este combustible ya estaban prohibidas para traders y otros vendedores del país que no producen su propio combustible. Rusia es el segundo mayor exportador mundial de diésel, después de Estados Unidos, según datos citados por Bloomberg.

“Hoy introdujimos la prohibición de exportar diésel”, dijo el viceprimer ministro Alexander Novak durante una reunión del Gobierno con el Presidente Vladimir Putin.

El margen del diésel de referencia en Europa frente al crudo superó los US$ 60 por barril este miércoles, su nivel más alto desde al menos 2011, según datos de valor razonable recopilados por Bloomberg, reflejando la fuerte estrechez del mercado.

La prohibición se suma a las restricciones ya vigentes sobre la mayoría de los envíos de gasolina y combustible para aviones. Rusia ha tenido dificultades para asegurar el abastecimiento interno de productos refinados y contener los precios en los surtidores después de que ataques con drones dañaran varias refinerías.

La intensificación de los ataques de Ucrania llevó las tasas de procesamiento de crudo de Rusia a mínimos de varios años. Muchas regiones se han visto obligadas a aplicar algún grado de racionamiento de combustibles debido a las interrupciones.

Incluso antes de la prohibición, las exportaciones rusas de diésel y gasóleo ya registraban una caída significativa. Durante las primeras tres semanas de junio, los envíos de ambos combustibles promediaron cerca de 490.000 barriles diarios, apenas algo más de la mitad de lo que el país exportó a los mercados internacionales en 2025, según datos recopilados por Bloomberg a partir de Vortexa.