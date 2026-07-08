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Economía

Rusia prohíbe las exportaciones de diésel tras los ataques de Ucrania a sus refinerías

La decisión del Kremlin eleva la presión sobre el mercado mundial de combustibles y llevó el margen del diésel de referencia en Europa frente al crudo a su nivel más alto desde al menos 2011.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 11:52 hrs.

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<p>Rusia prohíbe las exportaciones de diésel tras los ataques de Ucrania a sus refinerías</p>

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