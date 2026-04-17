Hapag-Lloyd está considerando volver a transitar por el estrecho de Ormuz tras el anuncio de Irán

La compañía, en la que CSAV tiene un 30% de la propiedad, había declarado que está perdiendo entre US$ 40 millones y US$ 50 millones semanales como consecuencia de los costos adicionales de los seguros y las interrupciones derivadas del conflicto.

La naviera Hapag-Lloyd, en la que Compañía Sudamericana de Vapores -del grupo Luksic- mantiene cerca del 30% de participación, declaró que está considerando transitar por el estrecho de Ormuz tras el anuncio de Irán de que la vía marítima se abriría durante el alto el fuego entre Israel y Líbano.

En respuesta a las preguntas del Financial Times sobre si el anuncio había infundido confianza a la compañía para transitar por el estrecho y si Hapag-Lloyd estaba considerando tal plan, un portavoz respondió afirmativamente.

Hapag-Lloyd tiene seis buques portacontenedores varados en el Golfo. Anteriormente, la compañía había declarado que está perdiendo entre US$ 40 millones y US$ 50 millones semanales como consecuencia de los costos adicionales de los seguros y las interrupciones derivadas del conflicto.

Knut Arild Hareide, presidente de la Asociación Noruega de Armadores, afirmó que el anuncio de Irán era una noticia positiva, pero advirtió que aún existían incertidumbres importantes.