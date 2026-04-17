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Hapag-Lloyd está considerando volver a transitar por el estrecho de Ormuz tras el anuncio de Irán

La compañía, en la que CSAV tiene un 30% de la propiedad, había declarado que está perdiendo entre US$ 40 millones y US$ 50 millones semanales como consecuencia de los costos adicionales de los seguros y las interrupciones derivadas del conflicto.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 11:06 hrs.

VAPORES navieras guerra Irán petróleo
<p>Un buque de la naviera en Valparaíso. (Foto: Reuters)</p>

Un buque de la naviera en Valparaíso. (Foto: Reuters)

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