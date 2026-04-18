Irán afirma tener un "control estricto" del estrecho de Ormuz y asegura que no se reabrirá por completo
Teherán afirma que Donald Trump "planteó siete acusaciones en una hora y las siete eran falsas".
Noticias destacadas
El estrecho de Ormuz no se reabrirá por completo y permanecerá bajo el "estricto control" de Teherán después de que Donald Trump dijera que Estados Unidos mantendría su bloqueo a los puertos iraníes.
El cuartel general del Comando Central Khatam al-Anbiya, la máxima dirección militar de Irán, afirmó que Washington tiene un "historial de incumplimiento reiterado de sus compromisos" y que ha "continuado con su piratería marítima bajo el llamado bloqueo".
“Como resultado, el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior, y el estrecho se encuentra ahora bajo la plena gestión y el estricto control de las fuerzas armadas”, se indicó en un comunicado.
Después de que Trump afirmara el viernes que Irán había hecho una serie de concesiones en su programa nuclear, Mohammad Bagher Ghalibaf, el principal negociador iraní y líder en tiempos de guerra, dijo que el presidente estadounidense había "planteado siete afirmaciones en una hora y las siete eran falsas".
"Con esas mentiras, no lograron la victoria en el campo de batalla y, sin duda, no conseguirán nada en las negociaciones", declaró Ghalibaf en X. "Mientras continúe el bloqueo, el estrecho de Ormuz no se reabrirá".
۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026
۲- با این دروغگوییها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.
۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند.
Las declaraciones de los máximos líderes militares y políticos de Irán aumentarán la incertidumbre sobre si los buques podrán transitar por esta vía marítima estratégica, por la que normalmente pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.
Los precios del petróleo y del gas se desplomaron el viernes tras las declaraciones de Trump y del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, de que el estrecho se abriría por completo después de que Estados Unidos presionara a Israel para que aceptara una tregua de 10 días para detener su guerra contra Hezbolá en el Líbano.
La guerra entre Israel y Hezbolá había sido motivo de tensión entre Estados Unidos e Irán, ya que Teherán insistía en que debía formar parte del alto el fuego de 14 días acordado con Washington la semana pasada. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Israel habían insistido en que no debía incluirse.
La disputa llevó a Irán a negarse a permitir el libre tránsito de buques por el estrecho, condición fundamental de Trump para el alto el fuego. Posteriormente, ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho e impedir la entrada y salida de barcos de puertos iraníes, medida que, según afirmó, continuaría a pesar de la declaración de Araghchi el viernes, en la que aseguraba que el estrecho estaría "completamente abierto" a los buques comerciales durante el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que expira el martes por la noche.
La capacidad de Irán para restringir el flujo de buques petroleros a través del estrecho ha desencadenado la mayor crisis energética mundial en décadas.
El ejército iraní declaró el sábado que no reabrirá completamente el estrecho "a menos que Estados Unidos acepte garantizar plenamente la libertad de paso para los buques" que viajan hacia y desde Irán.
El viernes, Trump dio a entender que Estados Unidos estaba cerca de llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a su guerra, que ya duraba más de siete semanas, mientras los mediadores intercambiaban mensajes entre las partes en conflicto. Afirmó que Irán había accedido a suspender su programa nuclear indefinidamente y a entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido.
Pero sus comentarios provocaron indignación entre las facciones políticas más radicales de Irán, que exigieron una explicación a las autoridades, lo que a su vez provocó que Teherán los negara.
“El uranio enriquecido de Irán no está destinado a ningún otro lugar”, declaró Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, a la televisión estatal. “Así como el suelo iraní es sagrado para nosotros, este asunto es igualmente importante”.
Ghalibaf reiteró que solo se podrían utilizar las rutas designadas por Irán y aprobadas por la guardia, y que las decisiones relativas al cierre o la reapertura del estrecho se tomarían "en función de las normas del campo de batalla, no de las redes sociales".
Trump había dicho que Estados Unidos e Irán podrían celebrar otra ronda de conversaciones, tras las negociaciones de alto nivel que tuvieron lugar en Islamabad el fin de semana pasado, en cuestión de días.
Sin embargo, la agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, afirmó el sábado que Teherán aún no había accedido a una nueva ronda de conversaciones debido al bloqueo naval estadounidense y otras "exigencias excesivas".
“Irán no está interesado en perder el tiempo en negociaciones inútiles”, informó la agencia de noticias.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”
El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.
WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch
La firma chilena, que desarrolló una plataforma con inteligencia artificial para detectar riesgos antes de que lleguen al centro de cultivo, ganó la competencia de pitch organizada por DF MAS.
Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios
El laudo confirmó una serie de incumplimientos de tres sociedades del exaccionista de Patio, que frustraron los negocios del fondo “Capital Estructurado I”.
Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación
La empresa de Concepción, especializada en el desarrollo de proyectos para mandantes, argumenta que esta política desplaza a las familias hacia la periferia, aumenta los costos de transporte y la contaminación, y va contra la lógica de las ciudades inteligentes que deberían tender a concentrar los servicios.
Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte
En una resolución, el nuevo director nacional, César Oyarzo, señaló que es necesario "mejorar la gobernanza separando la gestión cotidiana de la institución de la orientación estratégica y su monitoreo".
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete