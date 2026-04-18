Irán afirma tener un "control estricto" del estrecho de Ormuz y asegura que no se reabrirá por completo

Teherán afirma que Donald Trump "planteó siete acusaciones en una hora y las siete eran falsas".

El estrecho de Ormuz no se reabrirá por completo y permanecerá bajo el "estricto control" de Teherán después de que Donald Trump dijera que Estados Unidos mantendría su bloqueo a los puertos iraníes.

El cuartel general del Comando Central Khatam al-Anbiya, la máxima dirección militar de Irán, afirmó que Washington tiene un "historial de incumplimiento reiterado de sus compromisos" y que ha "continuado con su piratería marítima bajo el llamado bloqueo".

“Como resultado, el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior, y el estrecho se encuentra ahora bajo la plena gestión y el estricto control de las fuerzas armadas”, se indicó en un comunicado.

Después de que Trump afirmara el viernes que Irán había hecho una serie de concesiones en su programa nuclear, Mohammad Bagher Ghalibaf, el principal negociador iraní y líder en tiempos de guerra, dijo que el presidente estadounidense había "planteado siete afirmaciones en una hora y las siete eran falsas".

"Con esas mentiras, no lograron la victoria en el campo de batalla y, sin duda, no conseguirán nada en las negociaciones", declaró Ghalibaf en X. "Mientras continúe el bloqueo, el estrecho de Ormuz no se reabrirá".

۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.

۲- با این دروغگویی‌ها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.

۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026

Las declaraciones de los máximos líderes militares y políticos de Irán aumentarán la incertidumbre sobre si los buques podrán transitar por esta vía marítima estratégica, por la que normalmente pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.

Los precios del petróleo y del gas se desplomaron el viernes tras las declaraciones de Trump y del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, de que el estrecho se abriría por completo después de que Estados Unidos presionara a Israel para que aceptara una tregua de 10 días para detener su guerra contra Hezbolá en el Líbano.

La guerra entre Israel y Hezbolá había sido motivo de tensión entre Estados Unidos e Irán, ya que Teherán insistía en que debía formar parte del alto el fuego de 14 días acordado con Washington la semana pasada. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Israel habían insistido en que no debía incluirse.

La disputa llevó a Irán a negarse a permitir el libre tránsito de buques por el estrecho, condición fundamental de Trump para el alto el fuego. Posteriormente, ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho e impedir la entrada y salida de barcos de puertos iraníes, medida que, según afirmó, continuaría a pesar de la declaración de Araghchi el viernes, en la que aseguraba que el estrecho estaría "completamente abierto" a los buques comerciales durante el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que expira el martes por la noche.

La capacidad de Irán para restringir el flujo de buques petroleros a través del estrecho ha desencadenado la mayor crisis energética mundial en décadas.

El ejército iraní declaró el sábado que no reabrirá completamente el estrecho "a menos que Estados Unidos acepte garantizar plenamente la libertad de paso para los buques" que viajan hacia y desde Irán.

El viernes, Trump dio a entender que Estados Unidos estaba cerca de llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a su guerra, que ya duraba más de siete semanas, mientras los mediadores intercambiaban mensajes entre las partes en conflicto. Afirmó que Irán había accedido a suspender su programa nuclear indefinidamente y a entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Pero sus comentarios provocaron indignación entre las facciones políticas más radicales de Irán, que exigieron una explicación a las autoridades, lo que a su vez provocó que Teherán los negara.

“El uranio enriquecido de Irán no está destinado a ningún otro lugar”, declaró Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, a la televisión estatal. “Así como el suelo iraní es sagrado para nosotros, este asunto es igualmente importante”.

Ghalibaf reiteró que solo se podrían utilizar las rutas designadas por Irán y aprobadas por la guardia, y que las decisiones relativas al cierre o la reapertura del estrecho se tomarían "en función de las normas del campo de batalla, no de las redes sociales".

Trump había dicho que Estados Unidos e Irán podrían celebrar otra ronda de conversaciones, tras las negociaciones de alto nivel que tuvieron lugar en Islamabad el fin de semana pasado, en cuestión de días.

Sin embargo, la agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, afirmó el sábado que Teherán aún no había accedido a una nueva ronda de conversaciones debido al bloqueo naval estadounidense y otras "exigencias excesivas".

“Irán no está interesado en perder el tiempo en negociaciones inútiles”, informó la agencia de noticias.