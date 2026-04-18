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Irán afirma tener un "control estricto" del estrecho de Ormuz y asegura que no se reabrirá por completo

Teherán afirma que Donald Trump "planteó siete acusaciones en una hora y las siete eran falsas".

Por: Financial Times

Publicado: Sábado 18 de abril de 2026 a las 06:32 hrs.

guerra Estados Unidos Irán Israel conflictos internacionales
<p>Irán afirma tener un "control estricto" del estrecho de Ormuz y asegura que no se reabrirá por completo</p>

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