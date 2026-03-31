Nvidia invierte US$ 2.000 millones en el fabricante de chips Marvell para impulsar las redes de IA

Grupos de semiconductores unen fuerzas en la fotónica de silicio para acelerar los sistemas de centros de datos.

Por Tim Bradshaw / Londres

Nvidia está invirtiendo US$ 2.000 millones en Marvell, fabricante de chips de Silicon Valley, para impulsar la tecnología de redes que conecta sus chips de IA a centros de datos cada vez más grandes.

Los dos grupos de semiconductores colaborarán en el desarrollo de la fotónica de silicio como parte de un esfuerzo por modernizar los sistemas de redes de los data centers con tecnología óptica para acelerar el flujo de datos.

El acuerdo también podría facilitar que las grandes empresas tecnológicas integren sus propios chips de IA personalizados en los sistemas de centros de datos de Nvidia.

Marvell ayuda a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, como Amazon, a diseñar sus propios chips aceleradores de IA especializados, ofreciendo una alternativa a las unidades de procesamiento gráfico de propósito general de Nvidia.

Las dos compañías afirmaron que su alianza permitiría una “integración perfecta” entre este tipo de chips de IA personalizados y las GPU, los sistemas de red y de almacenamiento de Nvidia.

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Nvidia está intentando aprovechar su posición de liderazgo en procesadores de IA para convertirse en una plataforma más amplia para centros de datos de IA. Esto le ayudaría a afianzarse en las instalaciones que impulsan la multimillonaria carrera de las grandes tecnológicas por dominar la IA.

A principios de este mes, Nvidia lanzó un nuevo chip dedicado a la inferencia de IA -cuando un modelo de IA responde a las consultas de los usuarios y genera resultados como texto y código informático-, lo que supone la primera vez que amplía su gama de productos principales de chips de IA más allá de las GPU.

Las acciones de Marvell subieron alrededor de un 8% a última hora de la mañana del martes en Nueva York y han ganado más del 50% en los últimos 12 meses, lo que sitúa su valor en cerca de U$ 83.000 millones.

El director ejecutivo, Matt Murphy, afirmó que la alianza ayudaría a los clientes con la escalabilidad y la eficiencia: "Nuestra asociación ampliada con Nvidia refleja la creciente importancia de la conectividad de alta velocidad, la interconexión óptica y la infraestructura acelerada para escalar la IA".

Tanto Nvidia como Marvell han estado realizando adquisiciones para consolidar sus posiciones en el mercado de centros de datos de IA.

El mes pasado, Marvell completó la adquisición de Celestial AI por US$ 3.300 millones, empresa que desarrolló una tecnología fotónica capaz de conectar cientos de miles de chips aceleradores de IA.

La agrupación de chips de IA en vastos clústeres se ha vuelto fundamental para la creación y el despliegue de sistemas de IA de vanguardia, como los que impulsan Gemini de Google, Claude Code de Anthropic y ChatGPT de OpenAI.

Desde la adquisición del proveedor de redes Mellanox por US$ 6.900 millones en 2019, Nvidia ha ido ampliando gradualmente sus capacidades más allá de las GPU.

En diciembre, cerró un acuerdo de aproximadamente US$ 20.000 millones con la empresa emergente de chips de IA Groq, contratando a sus mejores talentos y licenciando su tecnología, lo que ayudó a lanzar su nuevo chip de inferencia en marzo.