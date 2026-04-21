Agencia de la ONU trabaja en plan de evacuación en el estrecho de Ormuz para cerca de 800 barcos varados

La retirada tendrá lugar cuando haya claros signos de desescalada del conflicto y tras una verificación respecto a las minas instaladas. La salida para los buques dependerá del tiempo que la tripulación haya estado varada, entre otros factores.

Según el secretario general Arsenio Domínguez, la Organización Marítima Internacional está trabajando en un plan de evacuación para cientos de buques que permanecen varados en el Golfo Pérsico desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán hace más de siete semanas.

El plan solo podrá ponerse en marcha cuando haya claros indicios de desescalada, declaró Domínguez el martes, al margen de la Semana Marítima de Singapur. Añadió que la agencia de las Naciones Unidas también deberá comprobar si se han colocado minas en el estrecho antes de permitir el paso de los buques.

“Para que podamos hacer algo, debemos asegurarnos de que el conflicto haya terminado, de que no haya amenazas de ataques a ningún barco y de que la región esté libre de cualquier peligro, incluidas las minas”, dijo Domínguez.

Alrededor de 800 barcos permanecen varados en el Golfo Pérsico después de que el tráfico a través del Estrecho de Ormuz se redujera drásticamente tras el estallido de la guerra. Las amenazas y los ataques de Teherán contra los buques habían puesto demasiado nerviosos a la mayoría de los armadores como para intentar el tránsito, aunque la República Islámica había permitido la salida de algunos buques que seguían rutas autorizadas, exigiendo un pago en algunos casos.

El bloqueo estadounidense del estrecho a principios de la semana pasada —con el objetivo de privar a Irán de ingresos para la guerra— ha agravado aún más la situación. El alto el fuego de dos semanas en el conflicto expira a finales de esta semana.

Los detalles del plan de evacuación que se están debatiendo incluyen un orden de salida para los buques, que dependerá del tiempo que la tripulación haya estado varada, entre otros factores, explicó Domínguez. Cualquier tránsito seguiría una ruta establecida desde hace tiempo: el Esquema de Separación de Tráfico que fue propuesto por Irán y Omán y adoptado por la OMI en 1968, añadió.

“Esto se trata de los marineros. Se trata de la gente”, dijo Domínguez. “Porque si empezamos a fijarnos en la carga, los valores, las mercancías, etcétera, entonces esto no va a funcionar. La decisión del consejo fue muy clara. Es un corredor humanitario para evacuar a los marineros de la región”.