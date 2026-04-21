Milei ingresará proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO

“Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, dijo el mandatario. La iniciativa, que ingresará este miércoles al Congreso, también contempla modificar las normas de financiamiento de campañas y prohibir que personas condenadas por delitos de corrupción se postulen a cargos públicos.

El Presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este miércoles que ingresará al Congreso una reforma electoral, la cual incluirá la eliminación de la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el mecanismo que define las candidaturas de cada partido o coalición para las elecciones generales del país y que suele ser leído como un termómetro de la popularidad del gobierno.

"ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta", escribió el mandatario en su cuenta de X, donde además detalló que la iniciativa propone la modificación de las normas de financiamiento de campañas electorales y prohibiría que las personas con condenas en segunda instancia por delitos de corrupción se presenten a cargos públicos.

MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO



ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.



CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.



FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.



SE ACABÓ LA… — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

"CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre", sostuvo el jefe de Estado.

Cabe destacar que, ante la falta de mayorías en el Congreso para avanzar con una reforma estructural, el gobierno de Milei hasta ahora había optado por una alternativa acotada de la suspensión temporal de las PASO -lo que logró en enero del año pasado- en lugar de su eliminación definitiva, que según trascendidos de la prensa argentina, siempre ha sido su objetivo.

Con la composición actual del Legislativo, donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría, Milei dependerá de acuerdos con bloques como Propuesta Republicana (PRO), sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y fuerzas provinciales para avanzar con esta nueva propuesta de reforma política.