Trump acusa a Irán de violar alto el fuego y amenaza con destruir infraestructura en medio de tensión por Ormuz
El mandatario enviará representantes a Pakistán para retomar negociaciones mientras persiste el bloqueo del estrecho. El escenario tensiona las expectativas de un acuerdo y mantiene la presión sobre los mercados energéticos.
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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el domingo a Irán de una “violación completa” del alto el fuego entre ambos países por haber disparado contra buques cerca del estrecho de Ormuz, y reiteró su amenaza de destruir sus puentes y centrales eléctricas a menos que este acepte sus condiciones.
“Irán decidió disparar ayer (sábado) en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego!”, escribió Trump en una publicación en la red social Truth Social la mañana de este domingo. “Eso no estuvo bien, ¿verdad?”, agregó.
“Estamos ofreciendo un ACUERDO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de los puentes de Irán”, publicó. “¡SE ACABÓ LO DE SER AMABLE!”.
Con el tráfico marítimo aún bloqueado en el estrecho, dos días después de que Trump e Irán anunciaron su apertura, el mandatario dijo que sus enviados llegarían a Pakistán el lunes por la tarde, preparados para tener nuevas conversaciones.
Esto ocurre después de que Irán revirtiera su decisión de reabrir el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz en respuesta a un bloqueo estadounidense.
El enfrentamiento en torno al estrecho -por donde fluía cerca de una quinta parte del petróleo mundial antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán- amenaza con profundizar la crisis energética global y socavar las expectativas de un acuerdo de paz inminente. Es uno de varios temas no resueltos en las conversaciones, incluyendo el programa nuclear iraní y la invasión en curso de Israel en Líbano.
“Los buques están esperando instrucciones de las fuerzas armadas iraníes para determinar si pueden atravesar la ruta”, informó el domingo la agencia Mehr.
Aun así, el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien lideró la delegación iraní en conversaciones con EEUU a principios de este mes en Pakistán, dijo que, si bien las brechas “siguen siendo significativas”, las negociaciones están avanzando. Añadió que las fuerzas armadas iraníes están preparadas para actuar incluso mientras continúan las conversaciones.
“Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podamos”, dijo en un discurso televisado, en referencia al bloqueo naval estadounidense.
Mientras tanto, el Ejército estadounidense se está preparando para abordar petroleros vinculados a Irán y confiscar buques comerciales en aguas internacionales en los próximos días para presionar a Irán a reabrir el estrecho, informó The Wall Street Journal el sábado, citando a funcionarios estadounidenses anónimos. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica emitió una advertencia a los buques para que no abandonen sus fondeaderos en el Golfo Pérsico y el mar de Omán, señalando que acercarse al estrecho “será considerado cooperación con el enemigo, y la embarcación infractora será atacada”.
“Irán quería cerrar nuevamente el estrecho como lo ha hecho durante años y no puede chantajearnos”, dijo Trump a periodistas el sábado. “Tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos. Estamos adoptando una postura firme”, añadió.
Fragilidad del acuerdo y presión sobre el mercado energético
El viernes, el Presidente dijo que un acuerdo con Irán estaba prácticamente cerrado, incluyendo concesiones que Teherán nunca ha hecho públicas, lo que indicaba que estaba listo para firmar y centrarse en temas internos. Incluso dijo a ABC News que confiaba en los iraníes, un grupo cuya civilización había amenazado recientemente con eliminar.
Pero crucialmente, Trump mantuvo el bloqueo del estrecho en pie hasta que se finalizara un acuerdo.
Irán calificó el bloqueo como una violación del alto el fuego y avanzó para cerrar nuevamente el paso. Al menos dos barcos informaron haber sido tiroteados al acercarse a la zona ese mismo día.
También hubo señales de que el alto el fuego en Líbano podría estar debilitándose. Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que atacaron a “saboteadores” que se acercaban a sus tropas en violación de la tregua.
El impulso hacia una paz duradera había ido en aumento a finales de la semana pasada, pero comenzaron a aparecer fisuras el sábado con las críticas de Irán al mantenimiento del bloqueo estadounidense.
La Marina británica dijo que un petrolero fue abordado por lanchas armadas del IRGC antes de recibir disparos, añadiendo que la embarcación y su tripulación estaban a salvo. En un incidente separado frente a la costa de Omán, un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido.
El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, dijo que la “armada está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas” en un mensaje por el Día del Ejército.
Irán controla el estrecho y asegurará sus derechos “ya sea en la mesa de negociación o en el campo”, dijo el primer vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref, según la agencia Mehr.
“Si bien parece haber un acuerdo a la vista que podría poner fin a la actual fase de hostilidades entre Estados Unidos e Irán y dar alivio a los mercados energéticos, es poco probable que resulte en una paz completa o duradera”, escribieron analistas de Bloomberg Economics. “Evaluamos que cualquier acuerdo será limitado y frágil”, añadieron.
Los precios mundiales del petróleo cayeron y los mercados bursátiles se dispararon el viernes cuando Irán anunció por primera vez que reabriría el estrecho. El crudo Brent cayó un 9% hasta alrededor de US$ 90 por barril. Los precios del diésel en Estados Unidos y Europa también retrocedieron.
En un cambio notable, los precios físicos del petróleo también bajaron significativamente: el Brent con entrega inmediata cayó por debajo de los US$ 100 por barril por primera vez desde el 11 de marzo. Las acciones extendieron su alza ante la expectativa de que la guerra termine pronto.
Una de las propuestas en discusión es que EEUU libere US$ 20 mil millones en fondos iraníes congelados a cambio de que Teherán abandone su stock de uranio enriquecido, informó Axios, citando fuentes cercanas a las conversaciones.
Trump rechazó esa idea en una entrevista telefónica con Bloomberg el viernes, respondiendo reiteradamente “no” cuando se le preguntó si liberaría esos fondos.
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