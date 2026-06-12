Los tres escenarios posibles en la caída del bitcoin

Los inversionistas cripto se mantienen en alerta después del correctivo que ha desinflado la cotización del bitcoin a mínimos del año. La tregua de las últimas jornadas pone a prueba los tres escenarios posibles en la caída de la mayor de las criptomonedas.

Las alzas en los tipos de interés comienzan a materializarse en unos mercados en guardia aún por las alertas geopolíticas y macroeconómicas. Las inversiones cripto destacan entre las más penalizadas en el último mes, con desplomes superiores al 20% tanto en bitcoin como en ethereum.

El panorama ha cambiado drásticamente en este mes. Durante la primera mitad de mayo el bitcoin llegó a superar en su remontada los US$ 82.000. En pleno resurgir del optimismo entre los inversores, y recurriendo a la analítica cripto, desde CryptoAdvosirs advirtieron de los niveles clave a vigilar para evitar una "trampa alcista" en bitcoin.

Un mes después Juan de la Cruz, cofundador de CruyptoAdvisors, confirma que "los US$ 82.000 fueron una trampa". Este nivel coincidía con "el punto de equilibrio (breakeven) de grandes flujos institucionales del ciclo". "Cuando el precio volvió a esa área", añade, "muchos inversores que habían entrado vía ETFs vieron la oportunidad de salir a costo cero", dando "prioridad a la preservación de capital sobre la rentabilidad". El resultado de estas desinversiones fue "una presión vendedora automática" .

Un mes después de chocar con los US$ 83.000, el bitcoin ha llegado a firmar mínimos del año por debajo incluso de los US$ 60.000, avivando el debate sobre dónde podría estar el suelo en la caída del bitcoin.

El cofundador de CryptoAdvisors contextualiza la coyuntura actual desde el punto de vista de la analítica cripto. Explica que "hoy bitcoin se mueve entre dos realidades: sobreventa extrema a corto plazo (que suele favorecer rebotes) y tendencia intermedia aún bajista (que exige disciplina)".

No en vano, recuerda que "la corrección actual —desde el máximo histórico de US$ 126.200 (6 de octubre de 2025) hasta el mínimo reciente de US$ 59.131 (5 de junio de 2026)— supone una caída del 53% en ocho meses".

Desde CryptoAdvisors enumeran los tres escenarios posibles "donde podrían emerger suelos", teniendo en cuenta tanto las zonas probables de absorción como los niveles que pueden cambiar el diagnósitco.

Tres escenarios posibles

1.- El piso ya está en US$ 59.131

El escenario más alentador de los barajados por CryptoAdvisors plantea que el bitcoin ya podría haber tocado suelo cuando cayó el viernes pasado a US$ 59.131 dólares. Parte de la base de que "el mercado llega a junio con señales de sobreventa extrema". Entre estas señales enumera "RSI diario en 23,7, Price Z-Score 90d en -2,20, y capitulación activa en corto plazo (STH-SOPR 0,98)".

Históricamente, añade, "este tipo de lecturas tienden a preceder rebotes técnicos". Pero para confirmar esta percepción, concluye, sería necesario "un cierre semanal por encima de 78.527 dólares":

2.- Piso en US$ 54.000- US$ 56.000

El segundo de los escenarios menos dramáticos planteados por CryptoAdvisors contempla una corrección adicional moderada desde los niveles actuales. "Si el soporte de US$ 59.000 se pierde de forma sostenida, la siguiente trinchera lógica está en US$ 54.000-56.000".

Esta zona, según señala Juan de la Cruz, "concentra demanda latente y confluencias de ciclo que, en bitcoin, suelen actuar como área de absorción". La confirmación de este escenario se activaría con una "pérdida sostenida de US$ 59.000".

3.- Piso en US$ 46.982-

US$

38.780

Las caídas alcanzarían tintes más extremos en el tercero de los escenarios planteados. CryptoAdvisors puntualiza que una caída hasta los niveles de US$ 46.982-38.780, "no es el escenario base, pero hay que nombrarlo".

La viabilidad de una caída más extrema en el precio de bitcoin "se activaría con un shock macro severo o una crisis de liquidez global". En este caso, concluye, "el elemento clave no es un barrido intradía, sino un cierre mensual por debajo de US$ 47.000"