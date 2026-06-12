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Los tres escenarios posibles en la caída del bitcoin

Los inversionistas cripto se mantienen en alerta después del correctivo que ha desinflado la cotización del bitcoin a mínimos del año. La tregua de las últimas jornadas pone a prueba los tres escenarios posibles en la caída de la mayor de las criptomonedas.

Por: Expansión

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 09:20 hrs.

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<p>Los tres escenarios posibles en la caída del bitcoin</p>

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