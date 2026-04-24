10 candidatos para nueve sillas: aseguradores eligen nuevo directorio y presidente del gremio

El año pasado, la AACH reformó sus estatutos, por lo que cada postulante a la mesa debe contar con el patrocinio de dos compañías de diferentes ramas: vida y generales.

Este miércoles, la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) celebrará su tradicional cena anual, en el Hotel W de Las Condes.

Eso sí, buena parte de la atención de la industria estará concentrada en lo que ocurrirá un día después, el jueves 30 de abril, ya que ese día se realizará la elección del directorio del gremio.

Y de acuerdo con lo que constató DF, son 10 los candidatos en disputa, para nueve cupos en la mesa, es decir, uno quedará fuera de la máxima instancia gremial.

Ese jueves, el directorio elegirá a quién presidirá la AACH por los próximos dos años. El cargo hoy lo ostenta el exgerente general de Vida Security, Alejandro Alzérreca.

Esta elección será especial, ya que el año pasado se reformaron los estatutos para la conformación de la mesa directiva.

Así, desde la elección que se concretará esta semana en adelante, los candidatos al directorio deberán ser patrocinados por al menos dos compañías de seguros: una de vida y otra de generales.

La reforma también significó un cambio de estructura. Los integrantes de la mesa directiva de la AACH también conformaban los respectivos directorios de vida y generales de la Asociación que, con la reforma, pasaron a ser consejos.

Estos tendrán sus propias elecciones para definir a sus integrantes, el mismo jueves 30 de abril. Luego, se elegirán a sus respectivos presidentes. Quienes resulten electos directores de la AACH no podrían formar parte de esas instancias.

Alejandro Alzérreca, presidente de la AACH, que se respostula al directorio. Foto: Julio Castro

Los candidatos

Quien preside el gremio desde 2022, Alejandro Alzérreca, va a la repostulación para el directorio y contó con la mayor cantidad de patrocinios, con nueve aseguradoras respaldándolo.

Ellas son: Chubb Seguros de Vida, Penta Vida, 4 Life, Principal Vida, SAVE, Colmena Compañía de Seguros de Vida, Chubb Seguros Chile, Cesce Chile, Zurich Seguros Generales y Contempora.

Alzérreca es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con más de 40 años en la industria, con cargos ejecutivos y directivos. Además, es miembro del consejo consultivo de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda.

Otro ejecutivo que busca continuar en mesa directiva es el actual director de Renta Nacional Seguros Generales, Claudio Correa. Fue por 25 años gerente general de Ohio National Seguros de Vida (actual AuguStar), encabezando la expansión de la firma a Perú. Además, es director del Scomp. Contó con el patrocinio de AuguStar y de la misma Renta Nacional.

También quiere mantenerse en el cargo el presidente ejecutivo de Seguros Sura, Gustavo Espósito. Ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, ha sido parte de firmas regionales, como HSBC Seguros y RSA Chile. Lo apoyaron Zurich Vida y HDI.

Con el respaldo de Mapfre y Confuturo, el gerente general de esta última, Mauricio Fasce, busca quedarse con una silla en el directorio. Es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, cuenta con estudios de postgrado en Chile, y tiene 30 años de experiencia profesional en la industria.

En tanto, el director de Bci Seguros Generales y expresidente de la Asociación, Mario Gazitúa, también busca su reelección en la mesa, y cuenta con el patrocinio de Bci Vida y Seguros Generales Suramericana. Es ingeniero comercial y tiene un MBA en la Universidad de Navarra.

El actual gerente general de Consorcio Seguros de Vida, Renato Sepúlveda, y también director de la AACH, tuvo el respaldo de Bice Vida y Bci Seguros Generales. Es ingeniero civil eléctrico, con un máster en economía aplicada de la Universidad de Chile y un MBA en Chicago Booth, Estados Unidos.

Los desafiantes

Uno de los candidatos que busca ingresar al directorio es el actual CEO de Zurich Chile, Jerónimo Ares, quien tuvo el apoyo para su postulación de parte de Zurich Vida y Seguros Generales Suramericana.

Es actuario de la Universidad de Buenos Aires y tiene un postgrado en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, también en Argentina. Posee más de 25 años de trayectoria en la industria aseguradora en Latinoamérica.

También quiere incorporarse el presidente de FID Seguros Generales, Fernando Cámbara. Con estudios en economía en Madrid, España, cuenta con 40 años de experiencia en el mercado asegurador chileno. Ya fue presidente de la Asociación en el período 2010-2012. Lo respaldaron Penta Vida y Renta Nacional Seguros Generales.

El gerente general de HDI Seguros y actual presidente del Consejo de Seguros Generales, Felipe Seres, fue apoyado por la misma HDI y Seguros de Vida Suramericana. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, con un paso por el programa avanzado de administración del ESE Business School. Tiene 18 años de experiencia en la industria.

Por último, busca entrar a la mesa el CEO de MetLife Chile, Óscar Herencia, con el apoyo de MetLife Vida y FID Seguros. Es licenciado en derecho y graduado en ciencias jurídicas en Icade, España, con formación ejecutiva en Harvard Business School, así como en otras instituciones.