El exministro Juan Andrés Fontaine se integra a los directorios de Caja Los Andes y Tapp
La designación fue realizada por la Cámara Chilena de la Construcción, en el marco de los estatutos de la caja de compensación.
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Este lunes, Caja Los Andes informó la incorporación del economista y exministro Juan Andrés Fontaine Talavera a su directorio, en calidad de Director Empresarial. La designación fue realizada por la Cámara Chilena de la Construcción, en el marco de los estatutos de la caja de compensación.
Con ello, Fontaine también será director de Tapp, la filial de medios de pago de Caja Los Andes. Esta decisión se enmarca en la normativa interna de la matriz, que en su calidad de sociedad controladora designa a los miembros del directorio bajo criterios de alineación estratégica y experiencia en la industria financiera.
Trayectoria
Fontaine es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Economía por la Universidad de Chicago. Se desempeñó como ministro de Economía, Fomento y Turismo entre 2010 y 2011, y nuevamente entre junio y octubre de 2019; y encabezó la cartera de Obras Públicas entre 2018 y 2019, bajo los dos gobiernos del Presidente Sebastián Piñera.
Su trayectoria incluye además su paso por el Banco Central de Chile, donde estuvo a cargo del área de estudios y participó en el diseño de la ley que otorgó autonomía al instituto emisor. Ha sido director independiente en compañías como la Bolsa de Comercio de Santiago, Quiñenco, Banco Santander Chile, Besalco, Mall Plaza y Endesa.
“La incorporación de Juan Andrés Fontaine fortalece el gobierno corporativo tanto de Caja Los Andes como de Tapp, y aporta una mirada experta en materia económica, regulatoria y de política pública, dimensiones centrales para una institución que administra prestaciones de seguridad social y servicios financieros con el objetivo de potenciar el bienestar de millones de personas en Chile”, señaló el gerente general de Caja Los Andes, Tomás Zavala.
Caja Los Andes cuenta con más de 4,4 millones de afiliados y más de 55.000 empresas adheridas. Su misión es contribuir al bienestar y calidad de vida de los trabajadores, pensionados y sus familias en todo el territorio nacional. Tapp, su tarjeta prepago, cuenta con más de 1.8 millones de clientes.
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