Grupo Santander España logra ganancias por US$ 6.384 millones al primer trimestre impulsados por venta de banco en Polonia

La presidenta del holding, Ana Botín, destacó que la diversificación geográfica y de balance, junto con una gestión disciplinada del riesgo, siguen siendo fortalezas clave del negocio.

El grupo financiero español Santander reportó este miércoles una utilidad de US$ 6.384 millones al primer trimestre, evidenciando un alza de 60% respecto de igual periodo en 2025, explicado principalmente por la venta de Santander Bank Polska.

Al excluir los beneficios de la operación polaca, Santander logró ganancias por US$ 4.166 millones, esto es, un 12% más que en igual fecha en 2025, impulsado por la estrategia denominada "ONE", según afirmó el grupo español en un comunicado.

Santander también destacó la incorporación de ocho millones de clientes en los últimos 12 meses, hasta alcanzar los 176 millones, gracias a su dinámica comercial y una mayor actividad.

Comienzo con el pie derecho

"Hemos comenzado el año con solidez tras incorporar ocho millones de nuevos clientes en el último año. Los ingresos crecen un 4% y los costes caen un 3% impulsados por ONE Transformation, que está mejorando el apalancamiento operativo trimestre a trimestre", destacó la presidenta de Santander, Ana Botín.

La ejecutiva indicó que la diversificación geográfica y de balance, junto con una gestión disciplinada del riesgo, "siguen siendo fortalezas clave en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica, lo que nos permite ofrecer un crecimiento rentable y sólido".

"De cara al futuro, esperamos mantener esta tendencia gracias al crecimiento de clientes totales y activos, al tiempo que seguimos aprovechando nuestra escala global y local para transformar nuestro modelo. Esto permitirá una mayor rentabilidad y generación de valor para el accionista. Reiteramos todos nuestros objetivos para 2026 y nuestro plan a tres años con las proyecciones revisadas actuales", finalizó.