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Aerolíneas pierden impulso tras primer alivio por el acuerdo entre Irán y EEUU

Pese a la baja del petróleo y el alza de las primeras horas, las acciones del sector aéreo no muestran una recuperación automática. Latam cae junto a sus pares y analistas advierten que el impacto en resultados será gradual por coberturas, pasajes vendidos con anticipación y riesgos aún latentes.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 15:16 hrs.

Latam guerra Brent EEUU Irán Brasil José Tomás Rodríguez
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

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