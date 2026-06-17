Aerolíneas pierden impulso tras primer alivio por el acuerdo entre Irán y EEUU

Pese a la baja del petróleo y el alza de las primeras horas, las acciones del sector aéreo no muestran una recuperación automática. Latam cae junto a sus pares y analistas advierten que el impacto en resultados será gradual por coberturas, pasajes vendidos con anticipación y riesgos aún latentes.

Pese al alivio que generó el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y la baja del petróleo, el mercado sigue mostrando cautela con las acciones de las aerolíneas. El retroceso de los papeles este miércoles reflejó que los inversionistas aún no consideran resueltos los riesgos derivados del conflicto en Medio Oriente ni esperan una recuperación inmediata de los resultados del sector.

En detalle, la chilena Latam Airlines cayó 0,86% hasta $24,28 por acción. Lo mismo ocurrió con las estadounidenses en Wall Street, donde Copa retrocedió 0,8% a US$ 143,23 por papel y United Airlines perdió 3,45% a US$ 115,83. En Brasil, por su parte, Azul bajó 4,14% hasta BRL $21,3.

Aun así, algunos analistas consideran que el menor precio del crudo mejora las perspectivas para el sector en el mediano plazo. El analista de MBI, Horacio Herrera, señaló que la firma dentro del IPSA, tras ser una de las más castigadas por la guerra, ahora cuenta "con el mayor potencial de apreciación".

Durante el conflicto, el salto del petróleo y del jet fuel obligó a la firma a ajustar sus proyecciones para 2026. La compañía venía de reportar ingresos por US$4.151 millones, pero el shock cambió la lectura para los trimestres siguientes. Aunque el Brent retrocedió tras el cese de las hostilidades, el mercado estima que ese alivio tardará en traducirse en mejores resultados para las aerolíneas.

Voces del mercado cuentan a DF que el impacto no sería automático. "Las alzas o bajas en el costo de combustible se reflejan con rezago en el estado de resultados", señaló el analista de BICE Inversiones, Ewald Stark.

En esa línea, el gerente de renta variable de Credicorp Capital, Rodrigo Godoy, comentó que la caída del petróleo y del combustible de aviación debería reflejarse principalmente en el tercer trimestre de 2026, donde afirmó que "las coberturas tomadas entre mediados de marzo y fines de mayo acotarían parcialmente el positivo impacto de la caída del precio en el mercado spot observada particularmente en junio".

La analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos, coincidió en que el efecto no será inmediato, dado que las aerolíneas operan con coberturas, contratos y pasajes vendidos con anticipación. De todos modos, el menor precio del petróleo llega en un momento en que Latam enfrenta el escenario con mejores fundamentos. En esa línea, Stark destacó su "excelente posición financiera" y la capacidad para traspasar costos a tarifas.

“Es esperable que el precio de la acción (de Latam Airlines) no alcance los niveles previos al inicio del conflicto”, dijo Rodrigo Godoy, de Credicorp Capital.

Persisten las dudas

El desempeño bursátil del miércoles, dio cuenta de que el mercado sigue privilegiando la cautela. Si bien el escenario para los costos de combustible luce más favorable que hace algunas semanas, los inversionistas continúan evaluando cuánto del deterioro provocado por el conflicto podrá revertirse y en qué plazo.

Frente a sus competidores, Santos sostuvo que Latam está bien posicionada, aunque no necesariamente sería la acción con la mayor reacción porcentual ante una baja del petróleo. "American Airlines puede tener una respuesta más mecánica al combustible debido a su exposición directa", explicó.

Entre los riesgos, Stark advirtió que la evolución del real brasileño frente al dólar podría afectar sus resultados, especialmente por las elecciones en Brasil. Sobre esto, Herrera habló de dos fuerzas: "Por el lado de los costos, una apreciación del real puede ser negativa para Latam porque parte de sus gastos está en monedas locales. Pero, al mismo tiempo, un real más fuerte también mejora el poder de compra e impulsa la demanda".

Y finalmente, Godoy sostuvo que todavía hay espacio para que la acción siga recuperando terreno, aunque los inversionistas probablemente mantendrán una postura cauta antes de considerar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán como una solución permanente. A su juicio, "habiéndose dejado temas relevantes para una etapa posterior de negociación, es esperable que el precio de la acción no alcance los niveles previos al inicio del conflicto".