IPSA recupera los 10.800 puntos en repunte global de bolsas mientras sigue la tregua entre EEUU e Irán
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, dijo esta mañana en conferencia de prensa que los ataques iraníes a barcos comerciales y buques de guerra americanos "están por debajo del umbral necesario como para reanudar las operaciones de combate a este punto".
Noticias destacadas
Las bolsas recuperaban terreno este martes, viendo que Estados Unidos no está buscando reanudar operaciones militares contra Irán, aun con las hostilidades que se conocieron al inicio de la semana.
Tras las fuertes pérdidas de este lunes, el S&P IPSA chileno abrió con un alza de 0,9% hasta los 10.813,52 puntos, apoyado firmemente en SQM-B (4,2%), pues lideraba las ganancias y es un título de alta ponderación en el índice.
Entel (1,9%) destacaba también positivamente, tras haber presentado sus resultados del primer trimestre de 2026, con un crecimiento interanual de 10% en el Ebitda y un poco más de 20% en las utilidades netas.
"Tenemos una opinión positiva de los resultados reportados por Entel, ya que en una industria altamente competitiva con presiones en sus márgenes, la compañía ha mostrado un buen desempeño operacional", publicó Bci Corredor de Bolsa.
Bolsas internacionales
El Nasdaq subía 0,9%, el S&P 500 ganaba 0,6% y el Dow Jones crecía 0,3% tras la apertura de Wall Street. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 1,5%, mientras que, de vuelta de su receso del lunes, el FTSE 100 de Londres perdía 1,3%. Por feriados, hubo pocas noticias sobre la renta variable asiática.
La víspera estuvo marcada por más incidentes marítimos violentos, que acarrearon la destrucción de siete lanchas de guerra iraníes, según Donald Trump, así como un ataque con drones que causó un incendio en el puerto emiratí de Fujairah, donde también se reportó interceptación de misiles.
Con todo, la tregua continúa, y así el petróleo Brent retrocedía 2,8% a US$ 111 por barril, mientras las principales tasas de interés también devolvían una parte de sus fuertes alzas de comienzo de la semana.
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, dijo esta mañana en conferencia de prensa que los ataques iraníes a barcos comerciales y buques de guerra americanos "están por debajo del umbral necesario como para reanudar las operaciones de combate a este punto". Pete Hegseth, el secretario de Guerra, sostuvo que el Pentágono "no busca pelear".
De momento, la atención se trasladaría a los datos económicos de EEUU, puesto que a las 10:00 (misma hora en Chile) se publicará la encuesta ISM de servicios de abril, y también los operadores estarán atentos a las ofertas laborales de marzo, agendados para esa misma hora, entre otras cifras de menor rango.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Filial de Echeverría Izquierdo se asocia con una de las firmas de ingeniería más antiguas de EEUU para proyectos mineros y de infraestructura en Chile
El brazo chileno de Bechtel trabajará con Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A. (Eimisa) "para apoyar la ejecución de proyectos selectos de minería e infraestructuras a gran escala en Chile y en toda Sudamérica",
Gestor de carta de investigadores explica el impacto de descontinuar instrumentos clave de ciencia y formación doctoral
Entre los firmantes, casi un tercio corresponde a disciplinas STEM y el resto al ámbito de las ciencias sociales y humanidades. El grupo buscará reunirse con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete