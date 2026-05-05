IPSA recupera los 10.800 puntos en repunte global de bolsas mientras sigue la tregua entre EEUU e Irán

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, dijo esta mañana en conferencia de prensa que los ataques iraníes a barcos comerciales y buques de guerra americanos "están por debajo del umbral necesario como para reanudar las operaciones de combate a este punto".

Las bolsas recuperaban terreno este martes, viendo que Estados Unidos no está buscando reanudar operaciones militares contra Irán, aun con las hostilidades que se conocieron al inicio de la semana.

Tras las fuertes pérdidas de este lunes, el S&P IPSA chileno abrió con un alza de 0,9% hasta los 10.813,52 puntos, apoyado firmemente en SQM-B (4,2%), pues lideraba las ganancias y es un título de alta ponderación en el índice.

Entel (1,9%) destacaba también positivamente, tras haber presentado sus resultados del primer trimestre de 2026, con un crecimiento interanual de 10% en el Ebitda y un poco más de 20% en las utilidades netas.

"Tenemos una opinión positiva de los resultados reportados por Entel, ya que en una industria altamente competitiva con presiones en sus márgenes, la compañía ha mostrado un buen desempeño operacional", publicó Bci Corredor de Bolsa.

Bolsas internacionales

El Nasdaq subía 0,9%, el S&P 500 ganaba 0,6% y el Dow Jones crecía 0,3% tras la apertura de Wall Street. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 1,5%, mientras que, de vuelta de su receso del lunes, el FTSE 100 de Londres perdía 1,3%. Por feriados, hubo pocas noticias sobre la renta variable asiática.

La víspera estuvo marcada por más incidentes marítimos violentos, que acarrearon la destrucción de siete lanchas de guerra iraníes, según Donald Trump, así como un ataque con drones que causó un incendio en el puerto emiratí de Fujairah, donde también se reportó interceptación de misiles.

Con todo, la tregua continúa, y así el petróleo Brent retrocedía 2,8% a US$ 111 por barril, mientras las principales tasas de interés también devolvían una parte de sus fuertes alzas de comienzo de la semana.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, dijo esta mañana en conferencia de prensa que los ataques iraníes a barcos comerciales y buques de guerra americanos "están por debajo del umbral necesario como para reanudar las operaciones de combate a este punto". Pete Hegseth, el secretario de Guerra, sostuvo que el Pentágono "no busca pelear".

De momento, la atención se trasladaría a los datos económicos de EEUU, puesto que a las 10:00 (misma hora en Chile) se publicará la encuesta ISM de servicios de abril, y también los operadores estarán atentos a las ofertas laborales de marzo, agendados para esa misma hora, entre otras cifras de menor rango.