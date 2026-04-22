CEO de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero: “No podemos darnos el lujo de no lograr acuerdos que nos permitan retomar la senda del crecimiento”

En la apertura de Latam Focus 2026, el gerente general de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero, llamó al mundo político a destrabar acuerdos para reactivar el crecimiento y advirtió que “hay que salir de la lógica del bloqueo”.

Ante una audiencia de cerca de mil personas, el CEO de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero, abrió el evento Latam Focus 2026 con un mensaje centrado en la necesidad de reimpulsar el crecimiento económico de Chile y recuperar el dinamismo perdido en los últimos años.

En su intervención, Agüero partió saludando a las autoridades presentes, entre ellas el Presidente de la República, José Antonio Kast, quien hizo ingreso a la sala del Hotel W junto a sus ministros de Energía y Relaciones Exteriores, Ximena Rincón y Francisco Pérez Mackenna. Sobre su asistencia, afirmó que era “un testimonio de la importancia que su gobierno da al crecimiento económico y al mercado de capitales como motor de desarrollo y de creación de empleo”.

Luego, el ejecutivo puso el foco en el nuevo escenario global. “El mundo dejó atrás una abundante liquidez, estabilidad geopolítica y reglas bastante claras a nivel mundial. Hoy el escenario es distinto: hay más fragmentación, más incertidumbre y la volatilidad ya no es coyuntural, sino estructural”, sostuvo.

Pese a ello, transmitió una mirada optimista sobre Latinoamérica, comentando que puede ser parte de la solución. "Somos una región en paz, en democracia, con abundantes recursos naturales, con un rol global en seguridad alimentaria y energética y, por lo tanto, con un gran potencial”, dijo.

En el caso de Chile, Agüero advirtió que el país arrastra un período prolongado de bajo crecimiento, menor inversión y pérdida de dinamismo. “Todos sabemos que hemos tenido un período ya largo de menor crecimiento, de menor inversión y una pérdida de dinamismo que no es consistente con nuestro potencial y con nuestras capacidades. Bien lo sabemos quienes estamos en el mercado de capitales, por lo que hemos tenido que pasar”, señaló.

A su juicio, el principal desafío del país es claro: recuperar el dinamismo, atraer inversión, generar empleo y volver a crecer con fuerza para crear bienestar y desarrollo para toda la población.

En esa línea, anticipó parte de lo que más tarde sería el discurso del Mandatario, quien anunció el despacho del plan de reestructuración nacional orientado a impulsar el crecimiento económico. Para Agüero, en esa discusión el mercado tiene mucho que aportar por prorpuestas como la repatriación de capitales desde el extranjero o invaribilidad tributaria.

“Corresponde que esas propuestas sean discutidas, perfeccionadas y enriquecidas en lo que está ocurriendo en este momento. Pero luego de esa discusión es necesario que, como país, pasemos a la acción y seamos capaces de avanzar con decisión si queremos realmente retomar la senda del crecimiento y el dinamismo”, afirmó.

Más adelante, el gerente general de BTG Pactual hizo un llamado explícito al mundo político a salir de la parálisis y avanzar en acuerdos que permitan retomar la senda del crecimiento sostenido. "Hay que salir de la lógica del bloqueo”, planteó.

A eso sumó la necesidad de mejorar el tono del debate público y elevar la calidad de la discusión y construir sobre aquello que une al país son condiciones indispensables para recuperar la confianza. También criticó las caricaturas en materia tributaria y advirtió que Chile tiene hoy una cultura impositiva que no promueve el ahorro ni la inversión, y que además no resulta competitiva frente a economías más desarrolladas y estables.

Junto con emplazar al sistema político, Agüero también dirigió un mensaje al sector privado. “Desde nuestro rol estamos convencidos de que el sector privado tiene una responsabilidad muy grande en este proceso, no solo como motor de inversión y empleo, sino también como un actor dispuesto a contribuir con visión y experiencia a la construcción de mejores soluciones para el país”, afirmó.

“En ese espíritu, desde el sector empresarial debemos colaborar en todo lo que permita avanzar en esta dirección”, agregó.

Hacia el cierre, insistió en que reactivar el crecimiento es una tarea colectiva y no solo del Gobierno de turno. “La tarea de darle un impulso al país, de salir del estancamiento, de superar el 2% de crecimiento y retomar el progreso es demasiado grande para que la haga solo el gobierno. No puede ser solo tarea de los políticos. No podemos dejar al gobierno solo. Tenemos que hacer un esfuerzo de todos y, en ese sentido, al menos desde BTG, estamos 100% comprometidos”, concluyó, antes de dar paso al discurso del Presidente.