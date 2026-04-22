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CEO de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero: “No podemos darnos el lujo de no lograr acuerdos que nos permitan retomar la senda del crecimiento”

En la apertura de Latam Focus 2026, el gerente general de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero, llamó al mundo político a destrabar acuerdos para reactivar el crecimiento y advirtió que “hay que salir de la lógica del bloqueo”.

Por: José Tomás Rodríguez y Cristóbal Muñoz

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 09:09 hrs.

BTG Pactual José Antonio Kast CAPITALES gobierno crecimiento
<p>El CEO de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero. </p>

El CEO de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero.

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