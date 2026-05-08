Dólar abre a la baja y pierde los $ 890 mientras el cobre avanza firme a pesar del reciente choque en el estrecho de Ormuz

Las tasas swap locales se iban para abajo tras la noticia de que el IPC de abril subió con fuerza en Chile, pero menos de lo que tenía previsto. Los operadores también ponían la lupa en las recién publicadas nóminas no agrícolas estadounidenses de abril.

El dólar abrió a la baja este viernes pues, aun cuando hubo un choque de fuerzas entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, el mercado esperaba paciente eventuales noticias sobre un acuerdo de paz y los precios del cobre subían con fuerza.

La divisa caía $ 6,2 hasta los $ 888,9 en la apertura de la sesión, después de que el jueves no pudiera mantener un descenso inicial y terminara con un avance modesto, a la espera de novedades sobre Medio Oriente.

Las tasas swap locales se iban para abajo esta mañana, tras la noticia de que el IPC de abril subió con fuerza en Chile, pero menos de lo que tenía previsto.

Los operadores también ponían la lupa en las recién publicadas nóminas no agrícolas estadounidenses de abril. Las nuevas nóminas fueron 115 mil, ampliamente sobre la expectativa de consenso, y la tasa de desempleo se mantuvo en 4,3%, como se esperaba.

Violencia en el estrecho

El cobre Comex escalaba 1,8% a US$ 6,29 por libra, en nuevos máximos intradiarios desde los precios récord alcanzados a finales de enero, mientras que el futuro transado en Londres avanzaba 1% a US$ 6,14 la libra. Esto, ya que el metal sigue viéndose respaldado por la demanda ligada a la transición energética y el auge de la Inteligencia Artificial.

Un indicador del dólar global caía levemente y las tasas de interés se estabilizaban, mientras el petróleo Brent cotizaba estable en la zona de US$ 100 por barril.

Washington atacó sitios de lanzamientos de misiles y drones, entre otros activos militares iraníes que, según declaraciones del Comando Central, asediaron buques de guerra estadounidenses en su tránsito por el estrecho de Ormuz. Con todo, Donald Trump sostuvo que el alto al fuego sigue en pie.

En tanto, la agencia de noticias semioficial Tasnim reportó este viernes que la Armada iraní incautó un petrolero por "tratar de interrumpir exportaciones de crudo y los intereses de la nación iraní".

El mercado está a la espera de que Teherán le entregue a EEUU, a través de los mediadores pakistaníes, su respuesta a la propuesta de paz que se conoció a inicios de esta semana. Fuentes dijeron a Bloomberg que la respuesta vendría en pocos días.

Trump ha amenazado con reanudar las operaciones militares a un nivel aún más intenso al que había antes de que empezara la tregua hace un mes, en caso de que no se llegue pronto a un acuerdo. El conflicto como tal ya acumula más de dos meses de duración.

En otras noticias, el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU falló en contra de los últimos aranceles globales del 10% impuestos por Trump. Esto impidió la aplicación de los aranceles únicamente para dos importadores y el estado de Washington, tras determinar que la administración no cumplió con el umbral de "graves y significativas" dificultades en la balanza de pagos establecido por la ley.