El mercado castiga a acciones de semiconductores tras reporte de Samsung

Las acciones tecnológicas vuelven a ser duramente castigadas y arrastran el inicio de la sesión a la baja. ¿El culpable? Samsung Electronics. La firma coreana, productora de chips de memoria y otros componentes, publicó un reporte preliminar de sus resultados. No podían ser mejores. Samsung reportó su tercer trimestre consecutivo de récords, sus utilidades trimestrales sumaron US$58.400 millones, con un aumento de más de 1.800% en un año.

No fue suficiente. Tras el reporte, las acciones de Samsung cayeron casi 9% en la sesión. Analistas apuntan a un extremo nerviosismo respecto a la sostenibilidad del ritmo de crecimiento de las utilidades e inversiones vinculadas al desarrollo de la IA.

La caída de Samsung afectó a la también coreana SK Hynix (-6%), la principal productora global de chips de memoria. Pero las pérdidas se extendieron a otras fronteras. La sesión en Asia terminó con caídas de más de 2% en Japón y Taiwán y de -1,26% en Shanghái. Las acciones europeas operan planas en una sesión mixta, amortiguada por la menor exposición a firmas vinculadas a la infraestructura de la IA. Las tecnológicas también lideran las pérdidas en EEUU. El Nasdaq pierde ya 1%. La baja en el S&P500 es menor (-0,14).

Mientras, el Dow Jones se desacopla y avanza un 20%. El índice Russell 2000 de small caps estadounidenses avanza un 0,17% hacia la apertura. Precisamente ayer, analistas de Morgan Stanley publicaron una nota sugiriendo una rotación en las apuestas del mercado desde las firmas de semiconductores y chips de memoria de regreso a las grandes tecnológicas (hiperescaladoras), así como por firmas de consumo discrecional, transporte y biotecnología.

La tecnología seguirá marcando la agenda del día. Space X se une al Nasdaq 100 a partir de hoy. Hay expectativas de que la medida genere un fuerte aumento del trading en la acción, que ahora está integrada en populares ETFs que siguen el índice tecnológico.

El mercado también dedica parte de su atención a Medio Oriente y Turquía. En el estrecho de Ormuz se reporta un ataque de fuerzas iraníes contra buques comerciales, que afectó al menos a un buque qatarí. El petróleo salta 1%, ante el temor de que el ataque afecte las negociaciones con EEUU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se alista a reunirse con la OTAN, en Ankara, Turquía. Los países europeos preparan anuncios de aumentos de inversión en defensa previo al encuentro con Trump. El foco de la reunión será la continuidad del apoyo a Ucrania.

En la región: El gobierno argentino presenta un plan de financiamiento que asegura el pago de sus obligaciones hasta 2027 y un camino para alcanzar el grado de inversión en 2031. En Perú, Julio Velarde acepta continuar al frente del banco central, tras aceptar el pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori.

En la portada de Diario Financiero: CPC entra al debate por la reforma al mercado de capitales: plantea cambios a Ley de Fraudes y agilizar el levantamiento del secreto bancario. Extranjeros firman US$ 15 mil millones contra el peso chileno tras la postura restrictiva de la Fed y la contracción de la economía local.

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