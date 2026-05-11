Mercado reacciona de forma moderada a impasse entre EEUU e Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, califica de “totalmente inaceptable” la contrapropuesta iraní para poner fin al conflicto. Teherán respondió a las demandas de Washinton con su propia lista de condiciones, en las que se incluyen el control iraní del estrecho de Ormuz, garantías del fin de la guerra y levantamiento de sanciones, mientras rechaza desmantelar sus instalaciones nucleares.

El petróleo sube y las acciones caen, pero el hecho de que ninguna de las partes declare el fin de las negociaciones modera el impacto en los mercados. Aparte de la declaración de Trump en redes sociales, no se ha registrado ninguna declaración oficial sobre las negociaciones. El mercado sigue apostando a que ni Washington ni Teherán quieren un escalamiento de la guerra.

El petróleo sube 2,6%. El barril de crudo Brent transa ligeramente por debajo de US$104 y el WTI se ubica en torno a US$97. También el dólar modera el avance inicial que registró tras el post de Trump.

Pero Morgan Stanley advierte que el sector energético está "en una carrera contra el tiempo" y anticipa que si el cierre del estrecho de Ormuz se extiende hacia fines de junio o —peor— hacia julio, el precio del barril de petróleo podría llegar a US$130–US$150.

Los futuros de los índices estadounidenses se preparan para una apertura con ligeras caídas, siguiendo un débil arranque de la sesión de las acciones europeas.

La batalla entre el impulso del sector tecnológico y la cautela en torno a Irán quedó expuesta en la sesión en Asia. La falta de avances para reabrir el estrecho de Ormuz golpeó con fuerza a las acciones asiáticas, que cayeron un 1%. Asia es una de las regiones más expuestas al alza del precio del petróleo. Pero Corea del Sur, otro importador neto de petróleo, vio su índice accionario (Kospi) subir un 4,3% y avanzar hacia un récord de 8.000 puntos, apenas cinco días después de haber roto la barrera de los 7.000 puntos.

El alza del Kospi está impulsada por el interés en Samsung Electronics y SK Hynix. Las acciones de los fabricantes de chips de memoria subieron 6,30% y 11,5%, respectivamente. Las acciones de Samsung Electronics han subido un 138% en lo que va del año (y casi un 400% en 12 meses). Por su parte, SK Hynix acumula un alza de 189% desde enero y 864% en un año.

Pero los titulares esta semana no van a estar ocupados por la tecnología (a menos que haya algún M&A sorpresivo), sino por la geopolítica. Trump y Xi Jinping preparan su encuentro en Beijing, el jueves. La agenda debía estar dominada por las discusiones sobre semiconductores, tierras raras y aranceles. Pero sin avances en las negociaciones, Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz podrían centrar las discusiones. Pueden leer más sobre el encuentro entre Trump y Xi, así como sobre los otros temas que dominarán en los próximos días, en el Primer Click Semanal.

En la portada de Diario Financiero: Presencia de venezolanos en el mercado laboral suma cinco trimestres de baja. Grupo alemán pone en venta edificio de oficinas y placa comercial del complejo hotel W.

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