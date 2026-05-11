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Mercado reacciona de forma moderada a impasse entre EEUU e Irán

Morgan Stanley advierte de una "carrera contra el tiempo" para el petróleo.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 07:36 hrs.

Irán estrecho de ormuz petróleo IA Corea del Sur
<p>Mercado reacciona de forma moderada a impasse entre EEUU e Irán</p>

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