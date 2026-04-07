Disputa por deudas y activos inmobiliarios desata quiebre entre socios del Casino de Antofagasta

El concesionario del casino depositó ante un tribunal recursos por más de $ 1.300 millones y descartó cualquier riesgo de liquidación o dudas sobre su continuidad operativa.

Un profundo quiebre surgió en los últimos meses entre los socios del Casino de Antofagasta, quienes se enfrentaron por el cobro de deudas y la propiedad de activos inmobiliarios. El 18 y 23 de marzo, Dalmacia Gamming, el concesionario del casino (controlado en 97% por el empresario antofagastino Iván Simonovic y en 3% por Casinos de Chile), concurrió a dos audiencias de liquidación forzosa ante el Segundo Tribunal de Letras de Antofagasta.

Mientras la primera, solicitada por Sociedad Inversiones Vista Norte (dependiente de Casinos de Chile), se originó en un reconocimiento de deuda cedido por Enjoy, la segunda fue pedida por Casinos de Chile y surgió del cobro de facturas por comisiones de administración.

El operador del casino depositó ante el tribunal recursos por $ 1.033 millones en la primera instancia y $ 280 millones en la segunda, evitando así la liquidación.

Origen del conflicto

Fuentes conocedoras del caso sostienen que para Dalmacia la raíz del conflicto está en un problema contable, cuyo origen se remonta a la segunda reorganización judicial de Enjoy, cuando los acreedores del grupo ligado a la familia Martínez heredaron sus activos, estructurados bajo varias sociedades, una de las cuales es Casinos de Chile (95% propiedad de la firma de seguros de crédito y garantía AVLA).

Según estas versiones, junto con los activos, Casinos de Chile heredó el manejo del backoffice de los diversos casinos Enjoy -entre ellos el Casino de Antofagasta-, incluyendo el servicio contable, teniendo así control tanto de la emisión como de la aprobación de las facturas. Esto último habría derivado en una contienda especialmente radicada en el manejo de la contabilidad por parte de Casinos de Chile.

De este modo, dicen, el problema de fondo se referiría a deudas relacionadas, donde Dalmacia Gamming sería la parte acreedora y Casinos de Chile, la deudora. Por eso no se descarta que eventualmente Dalmacia tome sus propias acciones.

Las mismas fuentes señalan que en Dalmacia se considera que el depósito de los recursos despeja definitivamente cualquier riesgo de liquidación y confirma que nunca estuvo en riesgo la continuidad operativa del casino.

En cambio, cercanos al entorno de Casinos de Chile descartan problemas contables y mantienen que ellos son la parte acreedora y que así habría quedado acreditado en las resoluciones del tribunal.

En el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago ya fue designado un árbitro para despejar el conflicto relativo al inmueble en el que opera el casino.

Otros reclamos de deuda

Aunque las contiendas por las solicitudes de liquidación forzosa terminaron, eso no ha puesto fin a las disputas por eventuales pasivos. Ello, porque desde la parte denunciante todavía mantienen reclamos por $ 1.879 millones exigidos por Casinos de Chile y $ 1.897 millones por Operaciones El Escorial, la antigua concesionaria que operó el Casino de Antofagasta bajo el nombre comercial “Enjoy Antofagasta”. Operaciones El Escorial está constituida en 99,75% por Sociedad Inversiones Vista Norte, ligada a Casinos de Chile, mientras que Inversiones Dalmacia Segunda es propietaria del 0,25% restante.

Desde el entorno de Dalmacia Gamming señalan que el controlador del concesionario se encuentra al día en todas sus obligaciones, de modo que no existe circunstancia que pudiese afectar su situación financiera ni operativa.

Por el contrario, dado el conflicto existente a raíz del manejo de toda la administración contable y de backoffice por parte de Casinos de Chile, se dice que existirían deudas relacionadas recíprocas entre Casinos de Chile, sus relacionadas y las sociedades vinculadas a Dalmacia.

Las fuentes aseguran que Dalmacia está realizando una exhaustiva revisión de las cuentas, pero que, en principio, en el neto de las obligaciones, el deudor sería Casinos de Chile.

Contrato de arriendo

Por otro lado, en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago fue designado un árbitro para despejar el conflicto relativo al inmueble en que opera el casino.

El contrato original, que incluía una opción de compra, se celebró el 14 de octubre de 2014, entre Banco de Chile y Bci -como arrendadores- e Inmobiliaria Proyecto Integral Antofagasta (IPIA) -como arrendataria-, con vigencia hasta el 8 de noviembre de 2023. IPIA está conformada en 75% por Casinos de Chile y en 25% por Dalmacia Primera, otra sociedad relacionada a Simunovic.

Antofagasta SpA (sociedad controlada por Euroamerica) adquirió el inmueble el 30 de enero de 2023, cuando Banco de Chile y Bci le transfirieron la propiedad y le cedieron la posición contractual que tenían con IPIA.

Según cercanos, la visión de Casinos de Chile es que fueron privados de su derecho sobre la opción de compra mediante una maniobra irregular para trasladar el activo. En cambio, en el entorno de la contraparte dicen que la disputa surgió luego de que Antofagasta SpA notificara a IPIA su intención de rescindir el contrato, de acuerdo con una ventana anual existente para ello.

Así fue como en enero de 2025 Euroamerica notificó a IPIA su intención de hacerlo, dejando margen para que la inmobiliaria ejerciera su opción, cosa que no ocurrió. Dalmacia Primera, por su parte, sí ejerció la opción de compra proporcional a su participación de 25% en la propiedad de la inmobiliaria. Por lo tanto, desde abril de 2025, Antofagasta SpA y Dalmacia Primera arriendan el inmueble directamente a Dalmacia Gamming.