El mapa del royalty minero: RM fue la región más beneficiada con 16,5% de los aportes y Calama lideró entre las comunas con $ 1.131 millones

La primera de las cuatro cuotas de 2026 ya llegó a los municipios de Chile. Después de la RM destacaron los aportes para la Región de Valparaíso, que obtuvo $ 7.563 millones. Y entre las comunas, detrás de Calama (Antofagasta) se ubicaron Copiapó (Atacama) con $ 746 millones y Huasco (Atacama) con $ 699 millones.

La transferencia de la primera de las cuatro cuotas del royalty minero de 2026 ya llegó a los municipios de todo Chile. Los recursos provienen de la ley que modificó los impuestos a las grandes empresas del sector y se canalizan a través de dos vías, el Fondo Comunas Mineras (FCM), que aportó $ 13.729 millones, y el Fondo Equidad Territorial (FET), que inyectó $ 42.904 millones.

El FCM, que busca compensar a las comunidades que sufren las externalidades negativas de la actividad minera, benefició a 45 comunas, mientras que el FET se distribuyó entre las 302 comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal.

Aporte minero

Como era de esperar, el FCM concentró sus mayores aportes en el norte del país, donde están radicadas las principales operaciones mineras, liderados por la Región de Atacama, que con $ 3.154 millones representó casi 23% del total, distribuidos en ocho comunas. De estas, las más beneficiadas fueron Copiapó, con $ 746 millones; Huasco, con $ 608 millones y Tierra Amarilla, con $ 574 millones.

Detrás de Atacama se ubicaron las regiones de Coquimbo, con $ 2.956 millones y Antofagasta con $ 2.927 millones. Tomadas en conjunto, todas las regiones del norte recibieron poco más de $ 11.900 millones.

Consideradas por separado, sin embargo, la comuna más beneficiada por el FCM fue por lejos Calama, en la Región de Antofagasta, donde están ubicadas Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, tres de las principales operaciones de Codelco, y que recibió $ 1.131 millones, seguida por Copiapó con $ 746 millones y Rancagua con $ 654 millones.

En el recuento destaca el caso de Arica y Parinacota, la única región del norte del país que no recibió aportes por esta vía, ya que no cuenta con una industria minera significativa. Por su parte, O’Higgins es la única región que no está ubicada en extremo norte del país, pero que sí registra una actividad minera relevante, por lo que recibió aportes del FCM por $ 1.797 millones, concentrados en la comuna de Rancagua, donde destaca la operación de El Teniente, de Codelco.

Así, el total de los recursos del FCM se distribuyó en solo seis regiones, principalmente del norte.

Equidad territorial

Después de la Región Metropolitana, que por su tamaño, recibe el mayor aporte del FET, con casi $ 9.340 millones, las regiones más beneficiadas por este concepto fueron Valparaíso, Biobío y La Araucanía, con $ 5.088 millones, $ 4.407 millones y $ 4.282 millones, respectivamente. Consideradas individualmente, estas regiones representaron 11,86%, 10,27% y 9,98% del total, mientras que en conjunto correspondieron a poco más de 32% del total.

En el caso de Valparaíso, las tres comunas que vieron los mayores ingresos -de un total de nueve que recibieron aportes- fueron San Felipe, Los Andes y Quintero, con $ 333 millones, $329 millones y $ 323 millones, respectivamente.

Las regiones que menos recursos recibieron por esta vía, en tanto, fueron Antofagasta, con $ 607 millones, Magallanes, con $ 683 millones y Arica y Parinacota con $ 707 millones. Y las comunas que obtuvieron menos ayuda fueron Torres del Paine, Río Verde y San Gregorio, cada una con cerca de $ 71 millones, todas de la Región de Magallanes, una zona extrema que registra una de las menores tasas de densidad poblacional del país.

Recursos totales

Del total nacional, todas las 16 regiones recibieron fondos por el FET, pero solo seis lo hicieron por el FCM, y las mismas seis lo hicieron por ambas vías.

Considerando los dos fondos, también la RM concentra la mayor parte de los aportes, con más de 16,5% del total, seguida por Valparaíso, con $ 7.563 millones, O’Higgins con $ 5.192 millones y Coquimbo con $ 4.613 millones. Estas tres regiones concentran 13,4%; 9,2% y 8,1% del total respectivamente, y 30,7% consideradas en su conjunto.

Tomadas por separado, las comunas que más ingresos recibieron del FCM y del FET fueron Calama (Región de Antofagasta), con $ 1.131 millones –solo por el primer concepto–, seguida por Copiapó (Región de Atacama) con $ 746 millones –también sólo por el FCM- y Huasco (Región de Atacama) que obtuvo un total de $ 699 millones ($ 608 millones por el FCM y $ 90 millones por el FET).

Y las regiones que menos recibieron en el consolidado del país fueron Magallanes, con $ 683 millones, Arica y Parinacota, con $707 millones, y Aysén con $ 826 millones, con 1,2% en el primer y segundo caso y 1,5% en el tercero.

Reporte y uso de recursos

Esta es la primera de cuatro cuotas fijas que se repartirán de manera trimestral durante 2026. Los municipios beneficiados podrán destinar los recursos a inversiones en reparación de espacios públicos, luminarias e infraestructura eléctrica, recintos deportivos, sedes sociales, pozos de agua potable y camiones de recolección de residuos, entre otras obras.

Todos deberán reportar el uso de los fondos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y al Concejo Municipal correspondiente.