Falabella cae un 14% desde la salida de Ostalé y es la peor acción del IPSA
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Las acciones ligadas al consumo están siendo las más afectadas tras el alza de las bencinas, y Falabella se ha transformado en la protagonista de las caídas.
Desde el 17 de marzo, la acción del mayor retailer del país ha retrocedido desde $6.280 a $5.370, significando una baja de 14,2%. La caída coincide exactamente con el día en que Enrique Ostalé selló su salida como presidente de la compañía, siendo reemplazado por el exgerente general de Mallplaza, Fernando de Peña.
Desde el mercado atribuyen la baja principalmente a las presiones inflacionarias gatilladas por el encarecimiento del petróleo tras la guerra en Medio Oriente y que, en el país —tras los cambios en el MEPCO—, trajo el mayor encarecimiento de las bencinas en años.
“Los $370 que anunció el Gobierno tienen un efecto en los costos de toda la cadena de valor en el sector retail, especialmente en distribución y logística. Además, esto viene acompañado de un escenario externo cargado de volatilidad y alzas en el tipo de cambio”, explicó el subgerente de Estudios en BCI, Marcelo Catalán.
En ese sentido, analistas advierten que, a diferencia de otros retailers, el peso del negocio de supermercados —conocido como consumo básico— es escaso y no le entrega la suficiente diversificación para cubrirse de un período más inflacionario.
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