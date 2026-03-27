¿Información privilegiada? Millones de dólares se movieron pocos minutos antes del anuncio de Trump

El teóricamente inesperado anuncio este lunes del presidente de EEUU, Donald Trump, de que pararía durante cinco días los ataques contra infraestructura energética de Irán tras unas "productivas" conversaciones, supuso un vuelco en los mercados al que alguien, todavía no se sabe cómo, supo anticiparse.

En cuanto Trump publicó el anuncio en un post de su red social Truth Social, los futuros del petróleo se desplomaron hasta un 14% y borraban más de US$ 10 de golpe en previsión de un fin más cercano del conflicto y una recuperación de cierta normalidad en el suministro energético por el estrecho de Ormuz. Solo unos minutos antes, alguien se había posicionado en el lugar adecuado para obtener una millonaria ganancia.

Los operadores realizaron operaciones por valor de US$ 500 millones en el mercado del petróleo unos 15 minutos antes de la publicación de Trump. Aproximadamente 6.200 contratos de futuros de Brent, crudo de referencia mundial, y West Texas Intermediate (WTI), crudo de referencia en EEUU, cambiaron de manos entre las 6:49 y las 6:50 de la mañana, hora de Nueva York, del lunes, apenas un cuarto de hora antes de que el presidente diera al botón de publicar. El valor nocional de esas operaciones fue de US$ 580 millones, según datos de Bloomberg.

Según los datos bursátiles recopilados por la agencia de noticias financieras, en los dos minutos transcurridos desde las 6:49 de la mañana del lunes en Washington se vendieron futuros correspondientes a al menos seis millones de barriles de Brent y WTI. La media para el mismo periodo de tiempo durante los cinco días de negociación anteriores fue de unos 700 lotes, es decir, 700 mil barriles. La publicación de Trump en Truth Social se publicó alrededor de las 7:05 de la mañana.