Los Atton (padre e hijo) aterrizan en el registro de directores del sistema previsional

La Superintendencia de Pensiones sumó a su registro de directores independientes a una dupla familiar: Jorge Atton Palma y su hijo, Jorge Atton Eguillor, quedando habilitados para integrar directorios en el sistema previsional.

Atton padre cuenta con una extensa trayectoria. Fue gerente general de Telefónica del Sur cuando era del grupo Luksic, fue subsecretario de Telecomunicaciones durante el primer gobierno de Sebastián Piñera entre 2010 y 2014, periodo en el que impulsó avances como la portabilidad numérica y el desarrollo del 4G en Chile. Posteriormente, se desempeñó como intendente de La Araucanía entre 2018 y 2019, en medio del conflicto en la macrozona sur. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera fue asesor presidencial en ciberseguridad, a raíz de hechos de alta connotación como el hackeo a Banco de Chile en 2018, donde se le conoció como “el zar de la ciberseguridad”.

Su hijo, es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magister en Finanzas Corporativas, MBA en LSE. Se ha desempeñado en diversos cargos en Falabella , Latam, CCU y hoy está en la gerencia de Negocios de Aqua Chile.