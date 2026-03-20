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Las materias primas ganan protagonismo en las carteras

El oro se mantiene como activo clave por su papel indiscutido de cobertura frente a inflación. Los expertos también suben las apuestas por los commodities agrícolas.

Por: Ripe / Expansión España

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 14:00 hrs.

Commodities
<p>Las materias primas ganan protagonismo en las carteras</p>

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