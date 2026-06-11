CSAV y Liga Marítima advierten sobre avance del crimen organizado en los puertos chilenos

El crimen organizado tensiona la cadena logística chilena con creciente sofisticación. Así lo advirtieron autoridades, Fuerzas Armadas y representantes del sector privado reunidos este jueves en Valparaíso por CSAV y la Liga Marítima de Chile en el seminario Día del Comercio Global.

“No podemos ser meros espectadores”, señaló el presidente del directorio de CSAV, Óscar Hasbún, llamando a construir barreras conjuntas contra la delincuencia transnacional. El almirante (r) Edmundo González, de la Liga Marítima, abogó por macrozonas logísticas y mayor coordinación institucional.

Las cifras grafican la urgencia: los robos con violencia en rutas interurbanas subieron más de 40% entre 2019 y 2023, el contrabando de cigarrillos genera pérdidas tributarias por US$ 8.800 millones en Latinoamérica y carecer de un tercer turno portuario supone 15% de mayor costo por kilómetro.