Astara anunció su entrada a Centroamérica con la distribución de Volvo en Panamá
La llegada se da en un mercado premium dominado por los SUV, segmento que concentra cerca del 90% de las ventas del país, según dijo la compañía.
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Astara, compañía internacional especializada en la distribución de automóviles, anunció su entrada al mercado centroamericano con el inicio de operaciones en Panamá como nuevo distribuidor oficial de Volvo Cars.
En ese contexto, la compañía sostuvo que la entrada a ese país, coincide con el crecimiento sostenido del mercado panameño durante los últimos años, en donde afirmaron que “los SUV representan cerca del 90% de las ventas en el segmento premium”.
Ignacio Enciso, CEO de Astara, sostuvo que “el inicio de operaciones en Panamá representa un hito muy relevante para Astara. No solo marca nuestra llegada a Centroamérica, sino que también refuerza nuestra excelente relación con un socio estratégico como Volvo. Confiamos en que nuestro modelo centrado en el cliente y nuestro enfoque basado en eficiencia, datos y tecnología propia, potenciarán la marca Volvo en el país, creando una base sólida para el crecimiento a largo plazo”.
Por su parte, Volvo Cars indicó que la alianza no sólo busca fortalecer su presencia en el mercado panameño, sino que buscará alcanzar una participación de mercado del 15% y liderar el mercado eléctrico de lujo.
Según la empresa, Astara cerró 2025 con ingresos por 5.000 millones de euros (US$ 5.700 millones), comercializó 220.000 vehículos nuevos y opera en 19 países de Europa y Latinoamérica, incorporando ahora a Panamá como su mercado más reciente.
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