Economía peruana crece 3,7% en abril, pero Julio Velarde lo tilda de "crecimiento pálido"
El presidente del Banco Central señaló que el país registra precios de exportación “tan buenos, nunca antes vistos”, pero no se traducen en un mayor crecimiento.
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La economía peruana marcó un crecimiento de 3,7% en abril, su quinto resultado mensual consecutivo por encima del 3%, pero sin concretar un mayor despegue, reportó este lunes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Esto es un reflejo de que no se aprovechan como deberían las condiciones actuales macroeconómicas, tanto del plano local como del internacional. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), observó que el crecimiento a este ritmo es “pálido”.
“Tenemos un crecimiento pálido (...) Un 3,7% no es un crecimiento malo, es mejor que el año anterior, pero aun así es poco frente a la bonanza (internacional), frente a los precios (términos de intercambio comercial) que experimentamos. Ojalá que sea más alto”, sostuvo desde Iquitos (Loreto), durante el “Encuentro Económico Región Loreto”, realizado por la entidad monetaria.
Velarde apuntó que Perú registra precios de exportación “tan buenos, nunca antes vistos”, pero no se traducen en un mayor crecimiento.
Con escenarios similares, el economista indicó que Perú supo crecer a tasas de alrededor de 6%. Esto, por ejemplo, al cierre de la década del 2010.
Cabe recordar que, en abril, el superávit comercial alcanzó los US$ 44.000 millones. Destacó los precios de los metales como motivo, entre ellos del oro, cobre y plata.
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