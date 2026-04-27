Grupo México se asocia con BlackRock y firma acuerdo para combinar activos con Saavi Energía

La operación dará origen a una plataforma conjunta con 14 plantas de distribución ubicadas en zonas de alta demanda del país latinoamericano, con una capacidad instalada de 4.510 megawatts (MW).

Grupo México, el conglomerado minero propiedad del empresario mexicano German Larrea, firmó un acuerdo definitivo que le permitirá combinar sus activos de generación eléctrica con Saavi Energía -firma que pertenece al portafolio de Global Infrastructure Partners (GIP), de la gestora de activos BlackRock-.

A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa señaló que la operación dará origen a una plataforma conjunta con 14 plantas de distribución ubicadas en zonas de alta demanda del país latinoamericano, con una capacidad instalada de 4.510 megawatts (MW), junto a un portafolio de proyectos en desarrollo cercano a los 5.000 MW.

Como parte del acuerdo, la participación en la nueva plataforma energética será dividida entre Grupo México y Global Infraestructure Partners. Así, la minera mexicana controlará el 70% de la nueva estructura, mientras que GIP se quedará con el 30% restante.

Según la compañía, la combinación de ambas empresas permitirá optimizar costos y fortalecer la presencia de ambas firmas en el sector energético en el país.

En esa línea, se espera que Saavi se consolide como uno de los principales generadores privados en México, con capacidad para suministrar energía al país, en medio de la expansión del consumo en el sector.

En un comunicado, la empresa señaló que “Grupo México espera que esta alianza dé lugar a una relación comercial de largo plazo con GIP, lo que permitirá explorar nuevas oportunidades de colaboración en infraestructura, tanto en México como en el extranjero”.

De esta forma, con el nuevo movimeinto el grupo incrementa su exposición a infraestructura energética, división que, según datos de la firma al cuarto trimestre de 2025, actualmente representa cerca del 3% de sus ingresos totales.

Pese al anuncio, el cierre de la operación está previsto para concretarse en el tercer trimestre de 2026 y todavía se encuentra sujeto a que se obtengan las autorizaciones regulatorias correspondientes.