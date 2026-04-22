Perú profundiza crisis institucional: renuncia jefe electoral y se agrava tensión por compra de F-16 a EEUU

La salida de Piero Corvetto de la ONPE, por cuestionamientos al proceso electoral, se sumó a las renuncias del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz, por la postergada compra de aviones de combate.

Perú volvió a entrar en una nueva fase de tensión política. El gobierno del Presidente interino José María Balcázar sufrió este miércoles un triple golpe luego de que presentaran su renuncia el canciller Hugo de Zela, el ministro de Defensa Carlos Díaz y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

Las salidas se producen en medio de la controversia por la postergación de la compra de aviones de combate F-16 Block 70 a Estados Unidos y los cuestionamientos al proceso electoral celebrado el pasado 12 de abril, cuyos resultados aún continúan sin definición clara.

Postergación de la compra

Durante esta mañana, Hugo de Zela oficializó su salida del cargo en desacuerdo con la decisión adoptada por el Ejecutivo de postergar el proceso de compra de las aeronaves estadounidenses.

El ahora excanciller calificó el cambio de postura del Ejecutivo como “repentino” y advirtió que, dado el carácter estratégico de la operación para la seguridad nacional, la decisión “puede afectar gravemente los intereses nacionales”.

Una razón similar fue dada poco antes por el ahora extitular de Defensa Carlos Díaz, quien justificó su salida por una “discrepancia fundamental” con la determinación de Balcázar de retrasar la adquisición hasta que una nueva administración asuma el poder en julio de 2026.

Según declaraciones de De Zela, Balcázar adoptó una posición pública que expone al país, compromete su credibilidad y obstaculiza la negociación internacional, al negar la firma de dos contratos el pasado lunes 20 de abril.

El excanciller sostuvo además que el jefe de Estado sí estaba al tanto de dichos contratos y que, pese a ello, negó públicamente que se hubieran suscrito, lo que calificó como una “mentira flagrante”.

En la misma línea, Díaz aseguró que “todas las acciones vinculadas a este proceso de contratación, orientadas a su adecuada conducción dentro del marco constitucional y legal vigente”, fueron oportunamente comunicadas a los despachos de Balcázar y del Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

La decisión del mandatario interino generó malestar no solo en su círculo político, sino también en su antecesor, José Jerí.

Inicialmente, Perú había fijado un presupuesto de US$ 3.500 millones para la compra de 24 aviones de combate, proceso en el que competían el F-16 Block 70, el Gripen y el Rafale.

Sin embargo, durante la administración del exPresidente Jerí el proceso pasó a clasificarse como secreto. En ese contexto, se habría firmado un principio de acuerdo con Estados Unidos, pese a que, según medios locales, la oferta inicial contemplaba solo 12 aeronaves.

Escándalo electoral continúa

A la controversia por las aeronaves se sumó una nueva arista vinculada al proceso electoral celebrado el pasado 12 de abril.

Corvetto, titular ONPE, anunció también su salida del cargo tras las irregularidades registradas en el reparto y traslado del material electoral, las que provocaron la inédita extensión de las elecciones generales por un día más.

Corvetto sostuvo que su renuncia era “necesaria e impostergable” y manifestó además su “total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan”.

“Me preparé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”, señaló en una carta.

La situación, sumada a denuncias por irregularidades en el traslado de votos hacia los almacenes electorales, provocó el rechazo de diversos sectores políticos y el pedido de nulidad de los comicios por parte del candidato conservador Rafael López Aliaga, quien posteriormente planteó la realización de elecciones complementarias.